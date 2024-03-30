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1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من عام 2024

3/30/2024 9:15:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مصر أن صادراتها الزراعية خلال الربع الأول من عام 2024 تجاوزت 2.2 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

وقال السيد القصير وزير الزراعة المصري في بيان أصدره اليوم إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن نجحت مصر في فتح 95 سوقا خلال العشر سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة.

وأشار القصير إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعي الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار.

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