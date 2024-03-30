«مالية الشارقة» تعزز ثقافة التدقيق الداخلي لموظفي الحكومة

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ممثلة بمكتب التدقيق الداخلي فيها، مبادرة تثقيفية لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي بنشاط التدقيق الداخلي، والتعريف بأهميته وأدواره الرامية لتحقيق الريادة المالية المتميزة لدى هذه الجهات، والخطوات الأساسية لإدارته وآلية تطبيقه، بما يسهم في الحفاظ على المال العام، ويضمن الاستثمار الأمثل له نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشارقة.

ونظّمت الدائرة في مقرها، أول ورشة عمل استهدفت عدداً من موظفي وموظفات مكاتب وإدارات التدقيق الداخلي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، حول نشر ثقافة التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة.

واستهلت ندى شهيل، مدير مكتب التدقيق الداخلي بدائرة المالية المركزية بالشارقة، محاور الورشة، بكلمة افتتاحية، أكدت فيها على أهمية الشراكة بين الدائرة وبقية الجهات الحكومية في الإمارة، في سبيل تعزيز الريادة المالية، عبر العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، ومن ضمنها مبادرة نشر ثقافة التدقيق الداخلي فيها، باعتباره نشاطاً ومهنة وممارسة لا تستغني عنه أية مؤسسة ناجحة، لكون التدقيق الداخلي يرتبط بصورة وثيقة مع أهداف تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر، ونظم الرقابة الداخلية وقوانين الحوكمة، ومع الأهداف الاستراتيجية لجهة العمل. وأشارت إلى أن التدقيق الداخلي أصبح بمثابة صمام الأمان ودرع الوقاية الأول من أية مخاطر وتهديدات قد تواجه جهات العمل في تعاملها مع جميع الأطراف.