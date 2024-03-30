اشتباكات بطولكرم بين مقاومين وامن السلطة
التاريخ
3/30/2024 9:06:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجددت الاشتباكات في مناطق عدة في طولكرم بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية.
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