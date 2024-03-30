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الأرجنتين توقف عملية نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس

3/30/2024 9:06:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت الأرجنتين، السبت، تجميد عملية نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.
وحسبما نقل موقع "I24" قرر مجلس الشيوخ الأرجنتيني هذا الأسبوع وقف عملية نقل سفارة البلاد إلى القدس، وذلك بعد معارضة مشرعين من الأحزاب اليسارية في البلاد.

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