الأرجنتين توقف عملية نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس

الأرجنتين توقف عملية نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس
التاريخ
3/30/2024 9:06:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت الأرجنتين، السبت، تجميد عملية نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.
وحسبما نقل موقع "I24" قرر مجلس الشيوخ الأرجنتيني هذا الأسبوع وقف عملية نقل سفارة البلاد إلى القدس، وذلك بعد معارضة مشرعين من الأحزاب اليسارية في البلاد.
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