مسؤولة مستقيلة من الخارجية الأميركية: لم يستمع أحد لمخاوفنا إزاء غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المسؤولة المستقيلة من الخارجية الأميركية أنيل شيلاين : توقعت أن حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة ستدرس وستسألني ابنتي أين كنت وأنا أعمل في الخارجية.
وأضافت عبر الجزيرة : انتظرت فترة قبل الاستقالة، وفي كل مرة كانت إسرائيل تقصف المدنيين، لكن أردت المساهمة داخليا.
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وبينت : لم يستمع أحد لمخاوفنا إزاء تبعات سياستنا على المدنيين بغزة.
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