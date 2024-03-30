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مسؤولة مستقيلة من الخارجية الأميركية: لم يستمع أحد لمخاوفنا إزاء غزة

3/30/2024 9:06:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المسؤولة المستقيلة من الخارجية الأميركية أنيل شيلاين : توقعت أن حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة ستدرس وستسألني ابنتي أين كنت وأنا أعمل في الخارجية.
وأضافت عبر الجزيرة : انتظرت فترة قبل الاستقالة، وفي كل مرة كانت إسرائيل تقصف المدنيين، لكن أردت المساهمة داخليا.
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وبينت : لم يستمع أحد لمخاوفنا إزاء تبعات سياستنا على المدنيين بغزة.

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