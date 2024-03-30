رادوي: لدينا مشاكل داخلية لا أريد الكشف عنها أمام الإعلام

أبدى الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة استيائه بعد الخسارة من فريقه السابق 2-3 في الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين والتي جرت على استاد خالد بن محمد في الشارقة،

وقال رادي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لدينا مشاكل داخلية لا أريد الكشف عنها أمام وسائل الإعلام خاصة في هذا التوقيت الذي تنتظرنا فيه مباراة مهمة أمام الوصل في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأعتقد بأن الجميع سيشاهد ردة فعل من إدارة النادي في الأيام المقبلة.

وأضاف رادوي إنه بعد مباريات المنتخبين الوطني الأول والأولمبي يعاني فريق الجزيرة بسبب فقدان ما لا يقل عن 14 لاعباً لمدة لا تقل عن أسبوعين، مما يجبره على الاعتماد على أكثر من 10 لاعبين من الأكاديمية للحصول على العدد الكافي لإكمال التدريبات، مبيناً أن اللاعبين الدوليين انضموا إلى الفريق قبل 48 ساعة من المباراة الأخيرة أمام البطائح وعليه التعامل مع الأمر الواقع. وعن غياب علي مبخوت عن المنتخب، رد رادوي بأنه لا يستطيع التعليق على ما يحدث مع اللاعب في المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

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