رادوي: لدينا مشاكل داخلية لا أريد الكشف عنها أمام الإعلام

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبدى الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة استيائه بعد الخسارة من فريقه السابق 2-3 في الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين والتي جرت على استاد خالد بن محمد في الشارقة،
وقال رادي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لدينا مشاكل داخلية لا أريد الكشف عنها أمام وسائل الإعلام خاصة في هذا التوقيت الذي تنتظرنا فيه مباراة مهمة أمام الوصل في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأعتقد بأن الجميع سيشاهد ردة فعل من إدارة النادي في الأيام المقبلة.
وأضاف رادوي إنه بعد مباريات المنتخبين الوطني الأول والأولمبي يعاني فريق الجزيرة بسبب فقدان ما لا يقل عن 14 لاعباً لمدة لا تقل عن أسبوعين، مما يجبره على الاعتماد على أكثر من 10 لاعبين من الأكاديمية للحصول على العدد الكافي لإكمال التدريبات، مبيناً أن اللاعبين الدوليين انضموا إلى الفريق قبل 48 ساعة من المباراة الأخيرة أمام البطائح وعليه التعامل مع الأمر الواقع. وعن غياب علي مبخوت عن المنتخب، رد رادوي بأنه لا يستطيع التعليق على ما يحدث مع اللاعب في المنتخب خلال الفترة الأخيرة.
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