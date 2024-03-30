رحيل لويس غوسيت جونيور

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي عن 87 عاماً الممثل الأمريكي لويس غوسيت جونيور، وهو أول ممثل أسود يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، التي نقلت عن عائلته غوسيت جونيور قولها إنه توفي مساء الخميس في لوس أنجليس، من دون الإشارة إلى سبب وفاته.
وحاز لويس غوسيت جونيور في العام 1983 على جائزة أوسكار عن دوره كرقيب في فيلم ((ان اوفيسير أند ايه جنتلمان)).
وفاز بجائزة ((غولدن غلوب)) عن هذا الدور أيضاً. وشارك الممثل في أكثر من 60 فيلماً، وكان ثالث ممثل أسود بعد هاتي مكدانيل، وسيدني بواتييه، يفوز بجائزة ((أوسكار)).
واكتسب الممثل، المنحدر من نيويورك، صورة الرجل القوي في أفلام حركية، بينها ((آيرن إيغل)). وفي العام 2015، قال في حديث إلى مجلة ((فرايتي))، إن دور الرئيس المصري أنور السادات الذي أداه في فيلم تلفزيوني، هو المفضل لديه.
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