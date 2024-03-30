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رحيل لويس غوسيت جونيور

3/30/2024 7:17:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي عن 87 عاماً الممثل الأمريكي لويس غوسيت جونيور، وهو أول ممثل أسود يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، التي نقلت عن عائلته غوسيت جونيور قولها إنه توفي مساء الخميس في لوس أنجليس، من دون الإشارة إلى سبب وفاته.

وحاز لويس غوسيت جونيور في العام 1983 على جائزة أوسكار عن دوره كرقيب في فيلم ((ان اوفيسير أند ايه جنتلمان)).

وفاز بجائزة ((غولدن غلوب)) عن هذا الدور أيضاً. وشارك الممثل في أكثر من 60 فيلماً، وكان ثالث ممثل أسود بعد هاتي مكدانيل، وسيدني بواتييه، يفوز بجائزة ((أوسكار)).

واكتسب الممثل، المنحدر من نيويورك، صورة الرجل القوي في أفلام حركية، بينها ((آيرن إيغل)). وفي العام 2015، قال في حديث إلى مجلة ((فرايتي))، إن دور الرئيس المصري أنور السادات الذي أداه في فيلم تلفزيوني، هو المفضل لديه.

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