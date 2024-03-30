شعر الابتهال.. أمسية أدبية في النادي الثقافي العربي

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أول من أمس، أمسية ثقافية أدبية بعنوان ((نظرات في شعر الابتهال))، تحدث فيها الباحث الدكتور محمد الأمين السملالي، وأداراها الإعلامي محمد سليمان عبد الله، الذي استهل حديثه بالقول، إن ارتباط الشعر مع رمضان ارتباط ممتد عبر التاريخ، إذ ظل رمضان على الدوام مناسبة لإنشاد الشعر الذي يحمل مسحة إيمانية وصفاء روحياً، وذلك لكون رمضان شهر ترقى فيه النفوس وتسمو الأرواح، وتشع فيه القلوب بأنوار الحب، فيكون ذلك مدعاة لقول الشعر وإنشاده والطرب له، وإن النادي الثقافي العربي أراد استعادة مجالس الإنشاد الشعري في شهر النور والخير رمضان، تماشياً مع هذا الظرف، واغتناماً لهذه الفرصة.

وأضاف محمد سليمان، أن الباحث الدكتور محمد الأمين السملالي، هو باحث لغوي وشاعر وخطاط حاصل على البكالوريوس في الأدب العربي، والدكتوراه في الدراسات القرآنية، خبير لغوي في دائرة الثقافة في الشارقة، وخبير المعجم التاريخي للغة العربية.

وتوقف د. محمد الأمين السملالي في محاضرته، عند أبرز الخصائص والمعاني التي يتطرق إليها شعر الابتهال، مشيراً إلى أنها تنطلق كلها من لحظة تجلي عظمة الله وجلاله لنفس الشاعر المؤمن، فتتعلق نفسه بذلك الجلال السامي، ويتدفق منها الشعر محملاً بالمحبة والمذلة والخضوع والتسليم له في كل شأنها، حين تطمئن إلى ذلك المقام، تعترف بالذنب والضعف والتقصير، وتطلب الصفح والمغفرة، ثم تتوق إلى أبعد من ذلك، فترجو الرضى والقرب والخلود في الجنان، وهكذا كانت معاني شعر الابتهال تدور حول جلال الله وعظمته، والتذلل له والخضوع، والاعتراف بالتقصير، والمحبة الخالصة له)).

واستشهد السملالي، بعدد من الشعراء ممن كانت له قدم راسخة في الابتهال إلى الله، منهم الإمام الشافعي، وأبو العتاهية، ورابعة العدوية، والشاعر الصوفي الأشهر عبد الرحيم البرعي اليماني، ومن شعراء العصر الحديث، الشاعر المصري إبراهيم بديوي، فقدم خلال ذلك نماذج رائعة من الشعر، عكست تلك المعاني التي رصدها سابقاً.