لوحات من «المالد» و«الآهلة» في أمسية مسرح الشباب بالخوانيج

أحيا مسرح الشباب للفنون في الهواء الطلق، بمقره بمنطقة الخوانيج الثانية بدبي، أول من أمس، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، أمسية شعبية رمضانية روحانية، شاركت فيها فرقة الفنون الشعبية التابعة للمسرح، وقدمت لوحتين لفن المالد، وفن الآهلة، ولاقت الأمسية ترحيباً كبيراً من الحاضرين بمختلف أعمارهم.

وفي لقاء مع عبدالله سليمان، المشرف العام على فرقة الفنون الشعبية في المسرح، وسؤاله عن أهمية الاهتمام بالفنون الشعبية، أعرب عن إيمان مسرح الشباب إدارة وأعضاء، بأهمية الفنون الشعبية كونها نتاجاً ثقافياً حضارياً أصيلاً ومعبراً عن ثقافة دولتنا ومجتمعنا، واهتمامنا به في المسرح ليس لمجرد المحافظة عليه فقط، وإنما أيضاً نقله إلى الأجيال وتعريفهم به، ولا يقتصر اهتمامنا على المواطنين، بل إننا نسعى لتعريف الوافدين المقيمين على أرض الدولة عبر التعاون مع المدارس والجامعات الأجنبية.

وعن فن الآهلة، ذكر أنه فن إماراتي خالص ولا يوجد إلا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو فن ساحلي ويؤدى في المناسبات الدينية وبالذات في ليالي رمضان، كما يؤدى في الأعياد والمناسبات العامة، أما فن المالد فهو أحد الفنون الدينية الأصيلة والمهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدوره، أعرب ناجي الحاي، رئيس مجلس إدارة المسرح، عن سعادته بالحضور الواسع للأمسية والجمهور العريض الذي شارك في جميع الفعاليات التي أقامها المسرح في شهر رمضان المبارك، والأجمل أن يتم ختامها في ((يوم زايد للعمل الإنساني))، بلوحات شعبية روحانية وبالذات فن المالد الذي كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منحه اهتماماً كبيراً ودعا إلى ممارسته ونشره بين الأجيال لعذوبة هذا الفن ومحتواه والذي تؤدى فيه قصائد في مدح الرسول صلى الله وعليه وسلم مثل بردة الإمام البوصيري، وقصيدة نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي، ونأمل أن نكون قد قدمنا للجمهور وجبات ثقافية وفنية دسمة تتماشى وشهر رمضان الفضيل.