شهر القراءة.. مبادرات تعزز استدامة المعرفة

عزز شهر القراءة، من جهود دولة الإمارات في غرس المعرفة وثقافة القراءة واستدامتها لدى أجيال المستقبل.

واحتفت الدولة على مدار مارس الجاري بـ ((شهر القراءة)) الذي شهد تنظيم مئات الفعاليات والنشاطات في جميع مدن ومناطق الدولة، بمشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والثقافية، عبر مبادرات وبرامج تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة وقادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة.

وحققت الفعاليات الوطنية للقراءة بنجاح، نتائج إيجابية لتحسين مهارة الطلاقة في القراءة الذي يستهدف رفع مستوى الطلاقة القرائية لدى المشاركين من الطلبة بمعدل لا يقل عن 50%، وتعزيز القراءة بالأنشطة المتنوعة بأن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول العام 2026.

ووضعت وزارة الثقافة خلال شهر القراءة، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية، برامج ثقافية متنوعة تضم مجموعة متكاملة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمعرفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يظهر دعمها واهتمامها بتعزيز الحراك المعرفي والثقافي، والمضي قدماً في تقديم كل ما يسهم في بناء الإنسان على العلم والفكر السليم.

150 فعالية

كما قدمت ((مكتبة)) التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، خلال شهر القراءة وشهر رمضان المبارك، أكثر من 150 فعالية وورشة ثقافية متنوعة، تشمل برامج وندوات وورش قرائية وورش عمل موجهة لمختلف فئات المجتمع في أبوظبي، بما في ذلك الأطفال والطلبة واليافعون والبالغون وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى مجموعة من الأمسيات الأدبية التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وإطلاق مبادرتي ((31 نص في 31 يوم)) و((بازار مكتبة)).

ومن بين الفعاليات المتنوعة التي قدمتها ((مكتبة)) خلال شهر القراءة، أسبوع الخط العربي، وتنظيم ورش عمل ودورات احترافية في أنواع الخط العربي، بالإضافة إلى ورشة ((الذكاء الاصطناعي والقراءة))، حيث تسعى ((مكتبة)) إلى ترسيخ ثقافة القراءة والمساهمة في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة.

وشمل برنامج شهر رمضان المبارك، تنظيم مسابقات تثقيفية أسبوعية للأطفال حول الشهر الفضيل، كما تناولت الورش القرائية، قصصاً للأطفال، وقصص الأنبياء عليهم السلام، بالإضافة إلى تنظيم ((مجلس مكتبة الرمضاني)) الذي اشتمل على ورش تفاعلية وأنشطة ثقافية وترفيهية ومسابقات رمضانية وغيرها العديد من الفعاليات خلال الشهر الفضيل.

خزانة كتب

ونفذ مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، فعاليات عديدة خلال شهر القراءة ضمن مبادرة ((خزانة الكتب))، ووفر أكثر من 350 عنواناً تتناول شتى المجالات، من كتب للأطفال والناشئة، وأدب الرحلات والتراث والتاريخ والجغرافيا، وكتب السيرة والأدب والفنون، والألعاب الرياضية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب كتب العلوم الاجتماعية والفلسفة وعلم النفس والمعارف العامة.

وتم تنفيذ المبادرة في مناطق عديدة بمختلف أنحاء الدولة، حيث انطلقت فعاليات خزانة الكتب من مدينة العين، وتحديداً في ((هيلي مول))، ووفّرت أكثر من 225 عنواناً من مشروعي كلمة وإصدارات وانتقلت بعد ذلك للمرة الأولى أيضاً إلى ((معرض جامعة العين للكتاب)) للترويج لإصدارات المركز، حيث قدمت ما يزيد عن 150 عنواناً.

كما تواجدت أيضاً خزانة الكتب في الوقت الحالي في ((سيتي لايف مول)) بإمارة عجمان، ووفرت 250 عنواناً من كتب وإصدارات المركز أمام الزوار، إلى جانب تواجدها في ((مكاني مول)) بإمارة أبوظبي، عارضة أكثر من 175 عنواناً من جميع المجالات، وفي ((مركز النقل المتكامل)) في أبوظبي لأول مرة عارضة أكثر من 200 عنوان.

ونظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، عدداً من الفعاليات المهمة في شهر القراءة مثل برنامج عظماء المفكرين، وبرنامج الموسم الثقافي، وبرنامج مساحة معرفة، بالإضافة إلى برنامجه مع القطاع التعليمي الذي احتوى على الماراثون القرائي الخاص بالطلبة، وبرنامج هيا معاً الذي ركز على القراءة وهو موجّه للأطفال، وبرنامج مبدعون الذي يُعنى بمجال الكتابة، وبرنامج وطني الإمارات وهو مجموعة ورش تفاعلية للأطفال مستمدة من الكتيب التعليمي.