كُتاب مسرح: الجوائز حافز لتقديم الأفضل لا هاجساً يحكم الإبداع

تعزز الجوائز الحراك المسرحي في الدولة، وتسهم في تطويره وتكريس حضوره في المشهد الإبداعي.

ويعتبر الكاتب من أهم أركان العملية المسرحية، التي تترجم في النهاية بالعرض المسرحي، الذي تظهر فيه في العادة بصمات الممثل والمخرج وواضع السينوغرافيا وغيرهم، بينما يبقى إبداع الكاتب منسوباً إلى النص، وإن كان الضامن الأول لإثراء العرض والارتقاء بمضمونه.

تكريم

((البيان)) التقت بمجموعة من كتاب المسرح للحديث عن تأثير الجوائز على إنتاجهم واستمرارهم.

وأكدت الكاتبة المسرحية، باسمة يونس، أن العالم يعج بملايين الأعمال الأدبية والنصوص التي لم تحظَ بجوائز لكنها تركت أثراً في حياتنا، وتم تجسيد نصوصها وتمثيلها عدة مرات، وفي كل مرة يستطيع هذا النص أن يبرهن على أهميته وثراء مضمونه.

وتابعت: الجوائز لها تأثير كبير على الكاتب المسرحي أو المجالات الأخرى في الفن والأدب، فهي تعطي دفعة قوية للاستمرار سواء كانت جائزة لتكريم جهوده أو حتى للتنافس بين آخرين، لكنها لا توقف الكاتب المبدع عن تقديم مزيد من النصوص، ولا تبعده عن الكتابة، إن لم يحصل عليها، كما أن هناك تأثيراً إيجابياً عند اختيار نصوصه لتجسيدها في الفعاليات المسرحية والمهرجانات التي ستكون بمثابة تكريم لفكره وتنعكس على حماسته في العمل، ما يزيد من إنتاجه، كما أن مشاركة نصوص الكاتب المسرحي في المهرجانات تؤدي إلى تجويدها من خلال تبين مناطق الضعف أو المواضع التي قد تحتاج إلى مزيد من الجهد في الكتابة والتركيز على نقاط قوتها مستقبلاً.

وقال الكاتب المسرحي طلال محمود: الجائزة من وجهة نظري حافز ولا يجب أن تكون هاجساً، لأن الكاتب لا يجب عليه أن يكتب لينال الجائزة، بل يكتب ما يدور في عقله وخياله، ويستوحي من الحياة ما يترجمه على خشبة المسرح.

وتابع: الجائزة مجرد مرحلة ويجب أن تكون هناك عملية تطوير للكتابة، والكاتب الناجح هو الذي يستمر ولا يتوقف عند محطة الذكريات بمجرد حصوله على جائزة وغيره يتقدم ويتطور ويستمر. وأكدت الكاتبة المسرحية، ميرة المهيري، أن الحصول على الجائزة نوع من أنواع التشجيع على الاستمرارية، ولكن ليست مكاناً آمناً لأن المعايير تختلف مع الوقت، حتى لجان التحكيم تختلف من مهرجان لآخر، فالتنويع مهم للكاتب واستكمال مشواره في مجال التأليف ضروري، لأنه هو مرآة المجتمع وأحاديث الشارع، ويجب عليه مواكبة كل ما يدور في يوميات الإنسان.

مشروع

وأكد الكاتب المسرحي أحمد الماجد، أن الكتابة يجب أن تظل مشروع حياة المبدع، باعتباره يطرح قضايا مجتمعية، وينتصر من خلال نصوصه للإنسانية وما دار في فلكها. وتابع: حينما أكتب لا أنظر إلى الجوائز، ولم أكتب نصاً مخصصاً لجائزة، إنما أكتب ضمن ما تفرضه علي كصاحب مشروع مسرحي، شؤون العصر وتقلباته تحت بند ما يسمى ((بالآن وهنا))، مع ذلك، فللجائزة وقع كبير في نفوس الفائزين، إنها كشاف يسلط الضوء على المبدع ويمنحه حقه بالتعريف باسمه ومنجزه للآخر، وخصوصاً في أيام بداياته، حيث يكون الكاتب في حاجة لاعتراف حقيقي بأن نتاجه الإبداعي يختلف عن الآخرين، وأنه بطروحه وتكنيك الكتابة لديه يسير على الطريق الصحيح، فالجائزة، وخصوصاً تلك التي تأتي من جهات ومؤسسات مرموقة ومعروفة، ستؤمن له بعضاً من ذلك، كما أن جوائز الكتابة المسرحية على وجه التحديد، تجعل من نصوص كتابها مطلوبة للاشتغال عليها في المهرجانات المسرحية الخليجية والعربية، وهذا جل ما يطمح إليه كل كاتب، وغاية يسعى كل كاتب مسرحي للظفر بها.