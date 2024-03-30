آلان ديلون من جديد وسط دعوى قضائية بين أبنائه

رفعت أنوشكا، ابنة الممثل الفرنسي آلان ديلون، دعوى قضائية ضد شقيقيها بتهمة انتهاك الخصوصية، بعدما نشرا محادثة بينها ووالدها، وستجرى المحاكمة في أبريل 2025 في محكمة باريس.

وسيحاكَم نجلا أسطورة السينما الفرنسية أنتوني (59 عاما) وآلان فابيان (29 عاما) بتهمة ((استخدام أو حفظ أو الكشف عن وثيقة أو تسجيل تم الحصول عليه عن طريق انتهاك خصوصية الآخرين)).

والشقيقان متهمان بتسجيل محادثة شقيقتهما أنوشكا (33 عاماً)، مع والدهم بتاريخ الخامس من يناير 2024، في مقر إقامة الممثل في دوشي، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي باريس. وبعد يومين نشر الشقيقان عبر حسابهما في ((إنستغرام)) ما قالا إنه تسجيل لمحادثة بين آلان ديلون وابنته.

ويُسمع في المقطع صوت امرأة تخاطب رجلاً تناديه ((بابا)).

ويتصارع الأبناء الثلاثة منذ يناير، سواء في وسائل الإعلام، أو من خلال إجراءات قانونية، على خلفية خلافات متعلقة بالحالة الصحية للممثل البالغ 88 عاماً.

ويتهم أنتوني وآلان فابيان أنوشكا، بالتلاعب بوالدهم وإخفائها عنهما وضعه الصحي. ويؤكد أنتوني، أن شقيقته ترغب في إعادة آلان ديلون إلى سويسرا لتجنب دفع ضرائب كثيرة على الميراث.

من جانبها، تتهم أنوشكا شقيقيها، بأنهما عرّضا حياة والدهم للخطر، وتؤكد أنها أرادت اصطحابه إلى سويسرا حتى يتمكن من مواصلة علاجه هناك.

جدير بالذكر أن آلان ديلون تزوج مرتين، الأولى عام 1964 من فرانسين كانوفاس الشهيرة بناتالي ورزق منها بابنه أنطوني الذي أصبح ممثلاً أيضاً، قبل أن ينفصلا بعد 5 سنوات، والزوجة الثانية هي عارضة الأزياء الهولندية روزالي فان بريمن التي عاشت معه 14 عاماً ورزق منها بابنته أنوشكا وابنه آلان فابيان، كما أن للممثل ابن متوفى لم يعترف به يدعى كريستيان آرون.

وكشف آلان ديلون خلال السنوات الأخيرة، عن تعلقه بابنته أنوشكا بشكل خاص وتفضيله لها على الآخرين، وبأنه يعدها الوريثة المعنوية الجديرة بالحفاظ على ذكراه. وكان آخر ظهور علني لآلان ديلون، في صيف 2021، في جنازة رفيقه الممثل جان بول بلموندو، شريكه في عدد من أشهر أفلامه.