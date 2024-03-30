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روجينا لـ«البيان»: دخلت نوبة بكاء بسبب «سر إلهي»

3/30/2024 7:17:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت النجمة روجينا، نجاحاً كبيراً في الماراثون الرمضاني الجاري، في مسلسل ((سر إلهي))، إذ تقدم فيه شخصية جديدة عليها، ناهيك عن التطورات والتصاعد التي تشهدها الأحداث في المشاهد.

روجينا تقدم كل عام تفصيلات جديدة تجذب المشاهد للعمل الذي تقدمه، فالعام الماضي فاجأتنا بشخصية المرأة التي تلبس ثوب الرجال وأبدعت في تجسيدها، وهذا العام جذبت أنظار الجمهور بمشاهد نزولها إلى المقابر ومشاهد سبائك الذهب.

((البيان)) التقت روجينا، فتحدثت عن أمور عدة، مؤكدة سعادتها بنجاح العمل وردود الفعل الإيجابية من الجمهور.

ثمار جهد

وقالت روجينا لـ((البيان)): ((الحمد لله أن مسلسلي لاقى استحسان الجمهور وحظي بالنجاح، ولقد اجتهدت وحصدت نتيجة وثمار هذا الجهد)).

وأضافت: سر نجاح أي عمل يتلخص في روح التعاون بين أبطاله، واصفة العمل بمباراة كرة قدم وملعب بين صناعه، وكلما كانت الكواليس متميزة ظهرت هذه الطاقة الإيجابية للجمهور وشعر بها، مشيرة إلى أنها داخل التصوير تعد نفسها تلميذة على الرغم من نجوميتها.

مشاهد قاسية

روجينا تحدثت أيضاً عن صعوبات مشاهد المقابر ليلاً، وقالت: ((كانت لحظات صعبة جداً وأقنعت نفسي بأنني لست داخل المقابر وأنني داخل ديكور مسلسل، وبعدما انتهيت من المشاهد دخلت نوبة بكاء شديدة وسألت نفسي: ((كيف فعلت ذلك؟)).

وعن مشاركة ابنتها مريم معها في العمل، أكدت أن لديها موهبة وشغفاً كبيرين، ودائماً ما تستغل موهبتها في تيك توك وتحسن استخدامه، كما قالت إنها تراهن على تجسيد ابنتها هذا الدور، مؤكدة صعوبة توجيهها بالنصائح وشعورها بالقلق عليها الدائم أثناء التصوير.

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