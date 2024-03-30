الموروث الشعبي .. ينبوع يلهم مواهب الإمارات

تعدّ دبي واحدة من أبرز مدن العالم الزاخرة بالتعددية الثقافية، فيما يظل موروثها الشعبي وتراثها الممتد عبر الأجيال مصدر إلهام للمجتمعات الإبداعية والفنية، حيث تتجلى آثار التراث الإماراتي بالفنون البصرية في دبي، عبر العديد من العناصر والمظاهر التي تبرز الهوية الإماراتية الأصيلة؛ فالفنانون المحليون والمواهب الناشئة يستوحون أجمل الإبداعات من التقاليد والعادات الإماراتية، ما يجعل أعمالهم تحمل بصمة ثقافية متميزة.

بصمة إماراتية

وعن أهم الجوانب التي تبرز تأثير التراث الإماراتي وانعكاسه على مشروعات وتصاميم الفنون التشكيلة، يقول الفنان والمهندس الإماراتي خالد البنا: استخدام الألوان والزخارف التقليدية في الأعمال الفنية، إضافة إلى تصوير المشاهد الحيوية اليومية والمناظر الطبيعية التي تبرز الواقع الإماراتي، بكل جوانبه، يعدان من أهم اشتغالات الفنون الإبداعية والتشكيلية، كونها ذات صلة وطيدة بالتراث المادي والإرث الحضاري لدولة الإمارات، بما يقدمه هذا الإرث من محفزات رئيسة على الإبداع والتميز.

عراقة تقاليد

وتشير الكاتبة والمخرجة والمتخصصة في تراث النسيج الفنانة الليتوانية، لوريتا بيلنسكايت، إلى أن دبي المعاصرة باتت تجمع عبر تفصيلاتها جماليات الحداثة وعراقة تراثها العميق، ما يلهم الفنانين والمبدعين في دبي ابتكار أعمال وتراكيب فنية مغموسة بالخطوط والملامح التراثية، التي تستخدم الزخارف التقليدية والألوان المحلية والموضوعات الشعبية، وتعد أعمال النسيج واللوحات الزيتية والمنحوتات والجداريات وسائر أشكال الفنون البصرية وسيلة للتعبير عن تراث الإمارات وتوثيقه للأجيال الحالية والمستقبلية.

تبادل ثقافي

بدوره، يعتقد الفنان التشكيلي عبدالله استاذي، أن الفنون البصرية في دبي تبرز تأثيراً واضحاً للتراث الإماراتي فيتميز الفنانون بقدرتهم على تجسيد التراث بأساليب معاصرة وإبداعية، تجعل أعمالهم قابلة للتفاعل والتأمل من قبل الجمهور المحلي والعالمي. وعلاوة على ذلك، تسهم الفنون البصرية المستوحاة من التراث الإماراتي في تعزيز الوعي الثقافي والتفاهم بين الثقافات المختلفة في دبي، وتعد هذه الأعمال جسراً للتواصل الثقافي بين الأجيال والشعوب، ما يعزز التعايش السلمي والتبادل الثقافي المثمر.

نقل معرفة

وفيما يتعلق بأهمية استثمار مكونات الحرف اليدوية الإماراتية ضمن اشتغالات ومسارات الفنون الإبداعية، تقول الفنانة الزين لوتاه: الحرف اليدوية التراثية الإماراتية تلعب دوراً أساسياً في تطوير وتعزيز الفنون البصرية في دبي والإمارات، فتمتلك هذه الحرف قيمة ثقافية وتاريخية تبرز الهوية الإماراتية الأصيلة، إلى جانب كونها وسيلة محفزة على الإبداع والابتكار في المجال الفني، وتمنح الفنانين فرصة لاستكشاف تقنيات جديدة وتجارب فنية مبتكرة، كما تعد وسيلة لنقل المعرفة والتقاليد القديمة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز التواصل بين الأجيال والثقافات المختلفة.