عبد العزيز النعيمي يتوج «هيئة النقل» بطلاً لكرة القدم في دورة عجمان الرياضية

توج الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، فريق هيئة النقل بطلاً لبطولة كرة القدم في ختام النسخة الرابعة من فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 4 إلى 19 رمضان.

شهد حفل الختام غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وراشد عبد الرحمن السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، وبخيت بن خالد بن طناف المنهالي، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز عبد الله نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا ومدير الدورة، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمؤسسات في حكومة عجمان، إضافة إلى رؤساء الشركات الراعية للدورة.

وفاز فريق هيئة النقل على فريق دائرة البلدية والتخطيط في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أول من أمس في ملعب مركز كواترو الرياضي وسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب.

وبعد الانتهاء من المباراة قام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، بتكريم فريق هيئة النقل بكأس البطولة، ودائرة البلدية والتخطيط بالمركز الثاني، والإدارة العامة للدفاع المدني بجائزة أفضل جهة حكومية مشاركة، ودائرة الميناء والجمارك بجائزة الفريق المثالي.

كما تم تكريم الحكم الدولي سلطان محمد صالح، ومسؤول الحكام علي عبدالله الشحي، والحكم عبدالله راشد النقبي، والحكم حميد خلفان الشامسي، كما تم تكريم الرعاة والجهات المشاركة في إنجاح الدورة.

وفي بطولة البادل تنس، تمكنت الإدارة العامة للدفاع المدني من الفوز باللقب على حساب مصرف عجمان في المباراة النهائية لفئة الدوائر الحكومية، حيث تفوق الثنائي عبدالله الدولة وعبدالعزيز المهري على الثنائي خليفة المندوس وأحمد المهيري، وحصد الثنائي زايد المهيري وجاسم النعيمي لقب فئة الأفراد المستوى ((C)) بعد فوزهما في النهائي على فارس المندوس وطلال المندوس.

واختتمت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بتتويج الإدارة العامة للدفاع المدني بطلاً للمسابقة بفوزه على دائرة البلدية والتخطيط بنتيجة شوطين مقابل شوط، وفاز بالجوائز الفردية عدنان خان من دائرة البلدية والتخطيط أفضل لاعب، وشافير كوتيكات من الإدارة العامة للدفاع المدني أفضل مدرب.

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