«نهائي الطائرة» مسك ختام «ند الشبا 11» الليلة

تودّع دورة ند الشبا الرياضية، الليلة، نسختها 11 بنهائي بطولة الكرة الطائرة، الذي يجمع فريقي ((فهود زعبيل)) و((زعبيل2)) بداية من الساعة التاسعة والربع، وذلك بعد 21 يوماً حافلة بالفعاليات الرياضية المتنوعة، استقطبت آلاف المشاركين من داخل الإمارات وخارجها من مختلف الجنسيات.

وتأهل ((فهود زعبيل)) إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على فريق ((الجوارح))، حامل لقب البطولة في نصف النهائي بنتيجة 3 - 2، في واحدة من أقوى مباريات البطولة، إذ امتدت لـ 5 أشواط مثيرة، قدم خلالها الفريقان مستويات عالية، تعكس ما وصلت إليه دورة ند الشبا الرياضية من تطور على مدار 10 سنوات.

وتمكن ((الجوارح)) من الفوز في الشوط الأول 25 – 16، والشوط الرابع 25 – 21، فيما تقدم ((فهود زعبيل)) في الشوطين الثاني والثالث 25 – 17 و25 – 23، قبل أن يحسم النتيجة بشوط كسر التعادل 15 – 12، وفاز لاعبه سانتياغو أوردونا بجائزة أفضل لاعب. في المقابل، انتزع ((زعبيل2))، تأهلاً سهلاً إلى المباراة النهائية، بفوزه على ((الإمبراطور)) بنتيجة 3 – 0، كما فاز لاعبه مكسيم سابوزكوف بجائزة أفضل لاعب.

وفي ختام كل مباراة، قام د. ماسيمو ريغي، رئيس رابطة الدوري الإيطالي للكرة الطائرة، الذي حضر منافسات المباراتين، بتكريم الفائزين بجائزة أفضل لاعب في كل مباراة.

تشكيلة

ومن المتوقع أن يكون النهائي على درجة عالية من الإثارة والتنافس القوي، في ظل ضم الفريقين لعدة نجوم من الدوري الإيطالي للكرة الطائرة، حيث تتكون تشكيلة ((زعبيل 2)) من لاعبي نادي مودينا الإيطالي المصنف الأول على العالم، فيما يضم فريق ((فهود زعبيل)) نجوم نادي بريزما تارانتو الإيطالي، الفائز بالدوري الإيطالي مرتين، ووصيف كأس السوبر الإيطالي.

دعم

وأكد سيف الجابري، مدير فريقي ((فهود زعبيل)) و((زعبيل 2))، أن ما تحققه دورة ند الشبا الرياضية من نجاح تلو الآخر، بفضل ما تحظى به من دعم ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، موجهاً الشكر إلى سعيد جابر رئيس فريقي ((فهود زعبيل)) و((زعبيل 2))، اللذين قدما مستويات فنية قوية، تليق بالسمعة العالمية التي تحظى بها دورة ند الشبا الرياضية في منافسات الكرة الطائرة، كما وجّه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على التنظيم الرائع، وإلى سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((إينوك))، على رعايتها لفريقي ((فهود زعبيل))، و((زعبيل2))، وثمّن جهود اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية للفريقين.

وتم خلال منافسات نصف النهائي، تكريم رعاة الفرق المشاركة في البطولة، وهي ((إينوك)) راعي فريق ((فهود زعبيل))، و((زعبيل2))، وتسلمها أحمد خليفة السويدي، وكاسوميجاسكي كابيتا راعي فريق ((الجوارح))، وتسلمها هيرويوكي أوجاوا، ومجموعة التداوي الصحية راعي فريق ((الإمبراطور))، وتسلمها مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وشركة ايريا للمعدات الرياضية راعي ((زعبيل 1))، وتسلمها حسن أخراز المدير العام، وعيادة سيم داي للأسنان راعي فريق ((زعبيل 1))، وتسلمها عبد الحكيم الغرياني، وشركة حتا فود هب راعي فريق ((الملك))، وتسلمها عبد الرحمن المقبالي مالك الشركة، وجامرز سوبرت راعي فريق ((الملك))، وتسلمتها جميلة المدير التنفيذي للشركة.

شد الحبل

وضمن منافسات شد الحبل، فاز فريق الحرس الوطني بالمركز الأول في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، بعد تغلبه على فريق القوات البرية الذي حل في المركز الثاني، وحصل فريق وزارة الدفاع على المركز الثالث، بعد فوزه على فريق الإدارة العامة للدفاع المدني دبي، وفي الفئة المجتمعية، فاز فريق الجوارح بالمركز الأول، بعد فوزه على فريق نادي الحمرية الرياضي الثقافي، الذي حل في المركز الثاني.

وحصل فريق الصقور على المركز الثالث، بعد فوزه على فريق دبليو ورلد جيم.

وفي فئة الناشئين، فاز فريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس بالمركز الأول، بعد فوزه على فريق إيه تو إس ((A2S))، الذي جاء في المركز الثاني، وحل فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث، بعد فوزه على فريق استوديو زعبيل.

وتوج الفائزين في الفئات الثلاث، كل من حسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعلي عمر، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة.

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