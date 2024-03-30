زورق «فيكتوري 4» أول المنطلقين في مونديال الفورمولا 1 بفيتنام اليوم

واصلت زوارق الإمارات تقديم مستويات عالية عبر الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 المقامة في فيتنام، بعدما تمكن زورق ((الفيكتوري 4)) بقيادة إريك ستارك من تحقيق المركز الأول في سباق سبرينت الأول عبر المنافسة، وحل ثانياً زورق ((الشارقة 17)) بقيادة روستي ويت، في حين حقق لقب سبرينت الثاني المتسابق السويدي جوناس آندرسون قائد زورق ((فيتنام 1))، وحل ثانياً زورق ((فيتنام 2)) بقيادة ستيفان آراند، في حين حل زورق ((أبوظبي 5)) بقيادة ثاني القمزي في المركز الرابع في سباق سبرينت الثاني. وجاء راشد القمزي قائد زورق ((أبوظبي 16)) والذي شارك بديلاً لألبرتو كمبراتو في المركز السابع، وتعرض زورق ((الفيكتوري 3)) بقيادة أحمد الفهيم لعطل أبعده من السباق.

ختام

وتدخل الزوارق الإماراتية اليوم، اختبار السباق الرئيس والختامي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 عبر 6 زوارق لفرق ((أبوظبي والفيكتوري والشارقة))، ويشارك باسم زورق الفيكتوري كل من: أحمد الفهيم، وإريك ستارك، وباسم أبوظبي، ثاني القمزي، وراشد القمزي، وباسم الشارقة، روستي ويت، وفيلب رومز.

ويدخل المتسابق الاحتياط لفريق أبوظبي راشد القمزي كي يشارك بديلاً للمتسابق ألبرتو كمبراتو في اختبار قوي لبطل العالم في فئة الفورمولا 2 أربع مرات. وتعرض زورق أبوظبي 6 بقيادة ألبرتو كمبراتو لحادث انقلاب في تصفيات أفضل زمن التي أقيمت مساء أول من أمس.

وسيكون زورق ((فيكتوري 4)) بقيادة إريك ستارك، أول المنطلقين اليوم في السباق الرئيس، بحكم تفوقه في سباق أفضل زمن وإحراز المركز الأول. وسينطلق ثانياً زورق ((فيتنام 1)) بقيادة جوناس آندرسون، وهو حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي، وينطلق زميله في الفريق الفيتنامي ستيفان أرناد بـ((زورق 2)) من المركز الثالث، وستكون الأفضلية لزورق ((الشارقة 17)) بقيادة روستي ويت والذي سينطلق رابعاً.

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