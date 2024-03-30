الوصل يبتعد في صدارة دوري المحترفين بثلاثية في شباك خورفكان

ابتعد الوصل بصدارة دوري أدنوك للمحترفين بالوصول إلى 45 نقطة، بالفوز على ضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة سجلها فابيو دي ليما ونيكولاس خيمينيز وسياكا في الدقائق 56 و69 و81 من عمر مباراتهما على ملعب استاد زعبيل، في الجولة 17 مساء أمس، بينما توقف رصيد خورفكان عند 17 نقطة، وظل في المركز العاشر.

قدم الفريقان أداءً جيداً في الدقائق الأولى للشوط الأول، وتبادلا الهجمات الخطيرة، وسدد فابيو دي ليما كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 7، في أول خطورة على مرمى خورفكان.

وتصدى خالد السناني، حارس الوصل، لتسديدة قوية من سانتانا لاعب خورفكان في الدقيقة 9، وراوغ نيكولاس خيمينيز، لاعب الوصل، مدافع خورفكان وسدد كرة في الشباك الجانبية في الدقيقة 13، وسدد عزيز بيك كرة لخورفكان وأمسكها السناني من مرة واحدة في الدقيقة 14.

سيطرة

وفرض الوصل سيطرته على الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وأخطأ أحمد محمود ((ديدا)) حارس خورفكان، في الإمساك بتسديدة سهلة من خيمينيز في الدقيقة 23، ليخطف هاريس الكرة، ويحاول لعبها في المرمى، وصحح ((ديدا)) خطأه وحول الكرة إلى ركلة ركنية للوصل، الذي ألغى له الحكم هدفاً بداعي التسلل في الدقيقة 26، وتهيأت الكرة أمام هاريس في الدقيقة 43، وأطلق كرة صاروخية في سقف المرمى، وألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود خطأ من اللاعب قبل تسجيل الهدف.

هجوم

وواصل الوصل ضغطه الهجومي، وسدد خيمينيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54، وردها ((ديدا)) لتجد كايو الذي تباطأ في التسديد لتضيع فرصة هدف من الوصل، وتمكن فابيو دي ليما من التسجيل للوصل في الدقيقة 56، بعد كرة لعبت عرضية ساقطة داخل منطقة الجزاء من عبدالرحمن صالح، وألغى الحكم هدفاً آخر للوصل في الدقيقة 66، بداعي التسلل..

وفاجأ نيكولاس خيمينيز الجميع بتسديدة قوية في الدقيقة 69، ولامست الكرة يد حارس خورفكان وأكملت طريقها إلى المرمى، وأضاف سياكا الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 81، بعد تمريرة وصلته من فابيو دي ليما، ليراوغ حارس خورفكان، ويضع الكرة في المرمى، وردت عارضة مرمى خورفكان تسديدة قوية من سياكا في الدقيقة 58.

فوز تاريخي

وفي المباراة الثانية، حقق فريق البطائح فوزاً ثميناً وتاريخياً 3-2 على حساب ضيفه الجزيرة، على استاد خالد بن محمد، في الجولة ذاتها، ويعد الفوز هو الأول لـ((الراقي)) على ((فخر أبوظبي)) خلال مواجهاتهما في الدوري.

ورفع البطائح رصيده بهذا الفوز إلى 22 نقطة تقدم بها إلى المركز السابع، بينما تعمقت جراح الجزيرة الذي توقف رصيده عند 21 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن، حيث لم يتذوق طعم الفوز في الدوري للمباراة الـ4 على التوالي، وتلقى هزيمته الـ7 هذا الموسم.

افتتح زايد العامري التسجيل للجزيرة مبكراً في الدقيقة 8، ودخل البطائح أجواء اللقاء بعد الهدف وبسط أفضليته على مجريات الشوط، وعادل الإيفواري بيتروس بومال النتيجة للبطائح في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.وتقدم البطائح مطلع الشوط الثاني عن طريق محمد جمعة بيليه بعد خطأ من مدافع الجزيرة عبدالله إدريس في الدقيقة 49. وعاد الجزيرة في النتيجة مجدداً بهدف التعادل الذي أحرزه زايد سلطان الزعابي في الدقيقة 82.

مواجهة

وفي ثالث اللقاءات، اكتفى العين وضيفه الشارقة بالتعادل 1-1 مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 17، بادر العين بالتسجيل عن طريق لابا كودجو، في الدقيقة 52، ورد الشارقة بالتعادل عن طريق فراس بالعربي في الدقيقة 56، وبالنتيجة حافظ العين على وصافة الترتيب العام برصيد ((35 نقطة))، وبقي الشارقة في المركز الخامس برصيد ((28 نقطة)).

وهذا هو التعادل التاسع بين الفريقين في 28 مواجهة جمعتهما بدوري المحترفين، وحقق العين الفوز في 13، والشارقة في 6 مواجهات.

الشوط الأول

سيطر الشارقة على مجريات اللعب طوال نصف الساعة الأولى من الشوط الأول، وبدا أكثر رغبة في الوصول للمرمى لتضيع له فرص عدة من تحت أقدام كايو لوكاس، وموسى ماريجا، الذي سجل هدفاً، لكنه كان في وضع تسلل، وفي الأثناء بدا العين متراجعاً وتعددت أخطاء لاعبيه في وسط الملعب وفي الدفاع بطريقة غريبة.

الأمر الذي زاد من الخطورة على مرمى خالد عيسى، قبل أن يدخل أصحاب الأرض في أجواء المباراة ويهددوا مرمى الشارقة عبر أكثر من محاولة لم يكتب لها النجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني نشط العين وتعددت محاولاته الهجومية وتألق حارس الشارقة في إبعاد تسديدة صاروخية للعائد لابا كودجو، بينما سدد المدافع العيناوي ميشيل كرة علت العارضة، وطالب سفيان رحيمي بركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة، لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب، قبل أن يسجل لابا كودجو هدفاً رأسياً جميلاً، لكن فراس بالعربي سجل هدفاً التعادل للشارقة بعد مرور أربع دقائق فقط، قبل أن يعود الأخير ليهدر فرصة ذهبية، بعد أن سدد الكرة في الشباك الخارجية وهو في مواجهة مرمى العين الخالي تماماً، كما أضاع لابا كودجو هدفاً للعين بعد أن علت رأسيته العارضة.

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