أحمد الحمادي: دبي تواصل إبهار العالم

قال أحمد الحمادي، الحكم الإماراتي الدولي في الفروسية، إن النجاح الكبير للنسخة 28 من كأس دبي العالمي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة جهود كبيرة قادت إلى تنظيم واحدة من أكبر البطولات العالمية في عالم سباقات الخيول، خصوصاً أن الحدث يقام في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن دبي تواصل إبهار العالم في مستوى التنظيم، مشيداً بجهود جميع اللجان المنظمة في نادي دبي لسباق الخيل، التي عملت جنباً إلى جنب خلال الأشهر الماضية لإظهار الحدث في أبهى حلّة وصورة، ليسدل الحدث الستار في ليلة تاريخية نالت إعجاب الجمهور وكل عشاق الفروسية وسباقات الخيل.

وأفاد الحمادي، لـ ((البيان))، إن مشاركة أي خيل في الحدث، تعتبر نجاحاً، وكل مالك خيل يسجل انتصاراً يعتبر إنجازاً يضاف لسلالة الخيول المشاركة بشعاره، مثمناً جهود جميع الفرق والقائمين على نجاح الحدث.

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