حمدان بن محمد يهنئ محمد الشحي بانتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محمد سعيد الشحي بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، الذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق والأوسط.

وقال سموه عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((تزامناً مع كأس دبي العالمي للخيول.. سعدنا بانتخاب أول عربي وأول إماراتي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، الذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق والأوسط.. تهانينا لمحمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة سباقات الخيل في الدولة، بهذا المنصب القاري المهم.. ونسعد بوجود أبناء الإمارات في هذه المنظمات المهمة وتقلدهم مسؤوليات دولية كبرى)).

وأعرب محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن فخره وسعادته بانتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، الذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق والأوسط، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات.

وتقدم الشحي بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، على الدعم الكبير والثقة الغالية لأبناء الوطن. وأشار الشحي إلى أنه تم انتخابه على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، الذي تزامن مع النسخة 28 لأمسية كأس دبي العالمي في مضمار ميدان بدبي، متمنياً التوفيق في المهمة المقبلة لتمثيل الإمارات خير تمثيل في الاتحاد القاري.

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