ثنائية تاغ أوشي وبوبات سيمار

حقق كل من المدرب بوبات سيمار والفارس تاغ أوشي ثنائية المركز الأول في أمسية كأس دبي العالمي في نسختها الـ28، وجاء فوز سيمار مرتين في الأمسية، أغلاهما الفوز بالشوط الأغلى ((التاسع)) في كأس دبي العالمي مع الفارس نفسه تاغ أوشي، وسبق ذلك حصولهما على المركز الأول في الشوط السادس ((دبي غولدن شاهين)) مع الحصان الروسي ((توز))، بينما حققا الكأس الأغلى مع الحصان السعودي ((لوريل ريفر)).

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