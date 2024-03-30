ثنائية تاغ أوشي وبوبات سيمار

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق كل من المدرب بوبات سيمار والفارس تاغ أوشي ثنائية المركز الأول في أمسية كأس دبي العالمي في نسختها الـ28، وجاء فوز سيمار مرتين في الأمسية، أغلاهما الفوز بالشوط الأغلى ((التاسع)) في كأس دبي العالمي مع الفارس نفسه تاغ أوشي، وسبق ذلك حصولهما على المركز الأول في الشوط السادس ((دبي غولدن شاهين)) مع الحصان الروسي ((توز))، بينما حققا الكأس الأغلى مع الحصان السعودي ((لوريل ريفر)).
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