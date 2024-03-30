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نادر تيراب يظهر باللون الوردي ويخطف الأنظار

3/30/2024 7:17:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ظهر السوداني نادر تيراب، المتوج سابقاً 4 مرات بجائزة أفضل زي رجالي، وسط الجماهير في كأس دبي العالمي، مرتدياً اللون البينك في النسخة 28، وخطف الأنظار كعادته في الحدث العالمي. وأكد تيراب أنه ينتظر الحدث العالمي في كل عام للحضور، وقال: بعد تفكير قررت أن يكون الوردي خياري لحضور السباق. واكتسب نادر تيراب، المقيم في الإمارات، شهرة كبيرة بسبب كأس دبي العالمي، بعد أن ظل يمثل أحد نجومه البارزين .

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