نادر تيراب يظهر باللون الوردي ويخطف الأنظار

(MENAFN
- Al-Bayan)
ظهر السوداني نادر تيراب، المتوج سابقاً 4 مرات بجائزة أفضل زي رجالي، وسط الجماهير في كأس دبي العالمي، مرتدياً اللون البينك في النسخة 28، وخطف الأنظار كعادته في الحدث العالمي. وأكد تيراب أنه ينتظر الحدث العالمي في كل عام للحضور، وقال: بعد تفكير قررت أن يكون الوردي خياري لحضور السباق. واكتسب نادر تيراب، المقيم في الإمارات، شهرة كبيرة بسبب كأس دبي العالمي، بعد أن ظل يمثل أحد نجومه البارزين .
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