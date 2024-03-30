إبراهيموفيتش: دبي رائعة وتقدم تجارب نادرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة كرة القدم وممثل نادي ميلان الإيطالي في مهرجان كأس دبي العالمي للخيول، أنه سعيد بأن يكون جزءاً من الحدث، وأن يحظى بمتابعته من أرض الواقع، مشيرا إلى استمتاعه بالتحديات بين نخبة الخيول، ذاكراً أن دبي مدينة رائعة ودائماً تشاهد فيها تجارب مختلفة ونادرة.
وأضاف: حضور كأس دبي العالمي بالنسبة لي حدث متفرد لأنها المرة الأولى التي أشاهد فيها سباقاً للخيول بهذا الحجم والاهتمام الجماهيري، كل شيء يبدو رائعاً وحماسياً، كأنك في إستاد كبير وسط جمهور غفير مثل ما يحدث في ملعب سان سانيرو، وهي مشاهد لا تصدق وبها الكثير من المتعة والحماس. وقدم زلاتان، شكره للقائمين على المهرجان العالمي، ذاكراً أن نادي ((ميلان)) وجد معاملة وتقديراً كبيراً، وقال: حصلنا على معاملة مميزة من اللجنة المنظمة، وهذا شيء معروف في دبي التي تجد فيها كل شيء جميلاً، أشكرهم جميعاً على ما قدموه وعلى الاستقبال الحافل وعلى العمل الكبير الذي تم تنظيمه بدقة متناهية رغم الحضور الكبير من الجماهير ومحبي الخيول من حول العالم.
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