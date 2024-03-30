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إبراهيموفيتش: دبي رائعة وتقدم تجارب نادرة

3/30/2024 7:17:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة كرة القدم وممثل نادي ميلان الإيطالي في مهرجان كأس دبي العالمي للخيول، أنه سعيد بأن يكون جزءاً من الحدث، وأن يحظى بمتابعته من أرض الواقع، مشيرا إلى استمتاعه بالتحديات بين نخبة الخيول، ذاكراً أن دبي مدينة رائعة ودائماً تشاهد فيها تجارب مختلفة ونادرة.

وأضاف: حضور كأس دبي العالمي بالنسبة لي حدث متفرد لأنها المرة الأولى التي أشاهد فيها سباقاً للخيول بهذا الحجم والاهتمام الجماهيري، كل شيء يبدو رائعاً وحماسياً، كأنك في إستاد كبير وسط جمهور غفير مثل ما يحدث في ملعب سان سانيرو، وهي مشاهد لا تصدق وبها الكثير من المتعة والحماس. وقدم زلاتان، شكره للقائمين على المهرجان العالمي، ذاكراً أن نادي ((ميلان)) وجد معاملة وتقديراً كبيراً، وقال: حصلنا على معاملة مميزة من اللجنة المنظمة، وهذا شيء معروف في دبي التي تجد فيها كل شيء جميلاً، أشكرهم جميعاً على ما قدموه وعلى الاستقبال الحافل وعلى العمل الكبير الذي تم تنظيمه بدقة متناهية رغم الحضور الكبير من الجماهير ومحبي الخيول من حول العالم.

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