حمدان بن محمد يتوج «لوريل ريفر» بلقب النسخة الـ28 لكأس دبي العالمي

(MENAFN
- Al-Bayan)
توّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الجواد ((لوريل ريفر)) لمزارع جودمونت السعودية للأمير الراحل خالد بن عبدالله آل سعود، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، بلقب كأس دبي العالمي للخيل، وذلك عقب فوزه بالشوط الرئيسي الذي أقيم على مضمار ((ميدان)) برعاية ((طيران الإمارات)) لمسافته 2000 متر ((رملي))، وتنافست فيه 12 خيلاً، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي مجموع جوائز البطولة 30.5 مليون دولار.
وسجل البطل ((لوريل ريفر)) زمناً قدره 2:02.31 دقيقة وبفارق 8 أطوال ونصف الطول عن بطل النسخة الماضية النجم الياباني ((أوشبا تيسورو)) لـ ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة))، بقيادة الفارس يوجا كواجا، وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي. وجاء في المركز الثالث حامل لقب كأس السعودية هذا العام النجم ((سنيور بوسكادور)) لشرف محمد الحريري وجو آر بيكوك جونير، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو، وإشراف المدرب تود فينشر.
وبهذه النتيجة، تكون السعودية قد حققت الإنجاز الثالث لها في الشوط الرئيس، والثاني لـ((جودمونت)) عقب الإنجاز الأسطوري لـ((أورجيت)) عام 2017 بقيادة مايك سميث وإشراف بوب بافرت، بينما جاء الفوز الثاني عن طريق ((كنتري جرامر)) لـ((إسطبلات زيدان للسباق)) بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف بوب بافرت عام 2022.
ويعد الإنجازهو الأول للمدرب بوبات سيمار والفارس تاغ أوشي في الشوط العالمي.
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