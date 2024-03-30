حمدان بن محمد يتوج «لوريل ريفر» بلقب النسخة الـ28 لكأس دبي العالمي

توّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الجواد ((لوريل ريفر)) لمزارع جودمونت السعودية للأمير الراحل خالد بن عبدالله آل سعود، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، بلقب كأس دبي العالمي للخيل، وذلك عقب فوزه بالشوط الرئيسي الذي أقيم على مضمار ((ميدان)) برعاية ((طيران الإمارات)) لمسافته 2000 متر ((رملي))، وتنافست فيه 12 خيلاً، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي مجموع جوائز البطولة 30.5 مليون دولار.

وسجل البطل ((لوريل ريفر)) زمناً قدره 2:02.31 دقيقة وبفارق 8 أطوال ونصف الطول عن بطل النسخة الماضية النجم الياباني ((أوشبا تيسورو)) لـ ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة))، بقيادة الفارس يوجا كواجا، وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي. وجاء في المركز الثالث حامل لقب كأس السعودية هذا العام النجم ((سنيور بوسكادور)) لشرف محمد الحريري وجو آر بيكوك جونير، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو، وإشراف المدرب تود فينشر.

وبهذه النتيجة، تكون السعودية قد حققت الإنجاز الثالث لها في الشوط الرئيس، والثاني لـ((جودمونت)) عقب الإنجاز الأسطوري لـ((أورجيت)) عام 2017 بقيادة مايك سميث وإشراف بوب بافرت، بينما جاء الفوز الثاني عن طريق ((كنتري جرامر)) لـ((إسطبلات زيدان للسباق)) بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف بوب بافرت عام 2022.

ويعد الإنجازهو الأول للمدرب بوبات سيمار والفارس تاغ أوشي في الشوط العالمي.

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