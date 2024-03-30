المستحيل الممكن في الحب والحرب!

امرأة في الثالثة والستين استطاعت أن ترفع سيارة بيديها. لم تكن في مسابقة، بل رغماً عنها، أو بمعنى أدق دون وعي منها.

فقد وقع حفيدها الذي كان يرافقها فجاءت يده تحت طرف دولاب السيارة الخلفي فوجدت نفسها تلقائياً وبدافع حبها لحفيدها ترفع السيارة وتحرر يده.

نشر خبر هذه السيدة، لورا شولتز، من ولاية فلوريدا وأثار فضول الكثيرين. ذهبت معظم وكالات الأنباء والصحف إلى منزل السيدة. كان من بين الذين اهتموا بهذه الحالة النادرة كاتب مهتم بتنمية الشخصية والتطوير الذاتي ويدعى تشارلز غريف. فوجئ أنه بدل أن يجدها سعيدة وجدها حزينة ومكتئبة. استغرب وسألها عن سبب حزنها فقالت:

لا أريد أن أتحدث بالأمر، ما يحزنني أني فعلت ذلك في هذا العمر الذي كنت أراه مستحيلاً سابقاً، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن حياتي كلها ضاعت ولم أحقق أشياء كثيرة كنت أراها مستحيلة ؟!.

يقول الكاتب إن السيدة لورا اكتشفت بعض أسرار الحياة وهو أن الخوف من القيام ببعض الأمور وإيهام النفس باستحالتها، قد يكون نوعاً من أنواع الهروب، وأن حياتنا عندما يحكمها الخوف حياة بائسة، فالخوف يمنعنا أن نكون ما يجب أن نكونه ونستحقه.

نتعلم من هذه الحكاية أن الخوف من الفعل أخطر على الإنسان من الفعل نفسه. وثمة قاعدة سلبية حكاها لي زميل مهنة زمان: ((اعمل بجد، تخطئ فتعاقب.. لا تعمل بجد، لا تخطئ.. فتكافأ)).

قاعدة انهزامية مدمرة للإنسان وللعمل الذي يمتهنه. طبعاً المسؤول عنها الموظف أو العامل نفسه ورب العمل الفاشل. ففي النهاية الأخير يخسر مصلحته والأول عمله.

الخوف من ماذا؟، إن من أسباب الفشل الخوف من الفشل. وهذا من أهم عوامل الثقة بالنفس، من ناحية قوتها أو ضعفها. وعندما تتوفر الإرادة يتحقق النجاح وتتعزز الثقة بالنفس.

هؤلاء آمنوا بنظرية أن الفشل خطوة أولى نحو النجاح ثم الشهرة العالمية. أعني توماس إديسون الذي أضاء العالم باختراع المصباح الكهربائي، ابراهام لنكولن الذي فشل عدة مرات إلى أن وصل إلى رئاسة أمريكا، ألبرت أينشتاين صاحب النظرية النسبية.

فنسنت فان غوخ أشهر رسامي العالم، أوبرا وينفري صاحبة أشهر برنامج أمريكي، هنري فورد الذي فشل ثلاث مرات قبل أن يؤسس شركته ويحدث ثورة في صناعة السيارات، وغيرهم..

لو خاف هؤلاء من الفشل لما حققوا ما حققوه.

لهذا السبب كانت المرأة حزينة لأنها أضاعت عمرها دون أن تدرك أن ما كانت تظنه مستحيلاً كان ممكناً لولا الخوف من الفشل. أيضاً ربما لنفس السبب أدركت غزة أن الخوف مقدمة للفشل فنزعت عنها الخوف وتحدت واحداً من أقوى الجيوش في العالم بشجاعة وصمود.

فشل حكومة نتانياهو وصمود غزة أحدث هذا التعاطف العالمي مع فلسطين. وأيقظ العالم على حقيقة ((إسرائيل)) ونشأتها على أرض فلسطين قبل خمسة وسبعين عاماً.

من أجل ما يسميه ((الدفاع عن النفس)) قتل نتانياهو ثلاثين ألف فلسطيني من أهل غزة معظمهم مدنيون أطفال ونساء، حسب اعتراف الرئيس بايدن، إضافة إلى حوالي مئة ألف مفقود وجريح ومصاب. استخدم أسلحة القتل والتدمير والتجويع والتعطيش وارتكب جرائم حرب غير مسبوقة وإبادة جماعية وضعت إسرائيل في قفص الاتهام في محكمة العدل الدولية.

نتانياهو أحدث شرخاً يصعب رتقه في المجتمع الإسرائيلي وفي الجيش. ومن أجل مصلحته الشخصية، وهذا كلام فئة كبيرة من الجنرالات والمسؤولين والمفكرين السابقين، يضحي بحاضر ومستقبل ((الدولة)). وهذا ما فلت لسانه في الإيحاء عنه بقوله ((نخوض الحرب لضمان بقائنا)).

ربما يعني بقاءه في السلطة وربما عدم زوال إسرائيل!