نتانياهو.. عرّاب الدولة العميقة

من دون إنعاش الذاكرة الموصولة بالسياسات والمواقف الإسرائيلية تجاه عملية التسوية مع العرب بعامة، والفلسطينيين بخاصة، سيما غداة حرب يونيو 1967، سنظل حبيسي الاعتقاد السائد بقوة الآن، الذي يربط تعثر هذه العملية أو فشلها بالرؤى الذاتية لبنيامين نتانياهو وعدد من أعضاء كتلته الحاكمة.

وهو اعتقاد ينطلق، بوعي أو بلا وعي، من شخصنة أسلوب الحكم والإدارة في تل أبيب، وفصل حاضر إسرائيل عن أسلوب نشأتها وطبيعتها وبطانتها الأيديولوجية وأنماط تحالفاتها ووظيفتها. ومن أهم مآلاته الاقتناع بأنه باختفاء نتانياهو وبضعة المنحازين لأفكاره ((المتطرفة)) من الصورة، سوف تشرق شمس التسوية من جديد.

عند امتحان هذا الاعتقاد وما ينبني عليه ويتأتى عنه من تقديرات ونتائج، في ضوء المتابعة التاريخية الموضوعية لما يمكن أن ندعوه بالثوابت الإسرائيلية تجاه التسوية، نتأكد من انطوائه على خلل جسيم، وأن معتنقيه كمن يغمس من خارج الطبق.

بعد سكوت مدافع حرب يونيو بأيام قليلة، عرضت حكومة ليفي أشكول تصورها للتسوية على أساس الملامح العريضة التالية: رفض العودة إلى خطوط الهدنة لعام 1949؛ إجراء مفاوضات صلح مباشرة مع الدول العربية قبل الحديث عن أي انسحاب؛ الحدود الآمنة لإسرائيل تقع في مكان ما بين مواقع الجيش في نهاية حرب 67 وبين حدود الهدنة؛ مدينة القدس بشطريها غير قابلة للتفاوض.

مرتفعات الجولان جزء من ((أرض إسرائيل)) ينبغي ضمه إليها، يمكن التفاوض حول صحراء سيناء ومنطقة قناة السويس؛ ضم مناطق من الضفة الغربية وتشجيع احتمال قيام كيان فلسطيني في ما يتبقى منها تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والخارجية؛ يتم بحث حل مشكلة اللاجئين العرب في نطاق إقليمي ودولي بعد توقيع الصلح؛ إسرائيل دولة يهودية ويجب أن تبقى كذلك حتى وإن ضمت مناطق بها سكان عرب؛ أمن إسرائيل هو المعيار المحدد للتعامل مع أي عملية سلام.

مع مرور الوقت وكثير من المستجدات والمتغيرات، كالتوسع الاستيطاني في الأرض المحتلة، أضاف فقه التسوية الإسرائيلي إلى ما سبق: استحالة التخلي عما تم إنشاؤه من تجمعات يهودية استيطانية كبرى، وبخاصة في رحاب الضفة وجوار القدس وفوق أحواض المياه الجوفية، مع إمكانية النظر في تبادل للأراضي.

بين عهدي أشكول ونتانياهو، انقلبت الأحوال الإقليمية والدولية من حول ما كان يعرف أكثر بـ((مشكلة الشرق الأوسط)) رأساً على عقب، وتوالت على صناعة القرار في تل أبيب حكومات تنتمي إلى كل الأطياف السياسية؛ ومع ذلك لم تتزحزح إسرائيل أو تنحرف بحيثية كبيرة عن بوصلة هذه الثوابت، حتى إنها بدت ككتاب مقدس لا تبديل لكلماته.

الاستهداء بالمثل الصهيونية وأرضيتها الفكرية العقيدية المهيمنة هو كلمة السر في هذا الثبات، ويتجاوز كثيراً في حق هذه المثل من يسعى لتصنيف القوى والحركات الحزبية والسياسية في إسرائيل على غرار معالجة الأطر المعروفة في الكيانات الدولية المعتادة؛ أي توزيع هذه الأطر بين يمين ووسط ويسار، وما بينهم من مساحات توحي بالميل نحو التطرف أكثر أو إلى الاعتدال أكثر.

كالقول بوجود يمين اليمين ويمين الوسط ويسار الوسط ويسار اليسار؛ ذلك لأن الصهيونية، التي تطوي هؤلاء جميعاً تحت عباءتها، هي بطبيعتها ومحتواها ملة واحدة، وليس ثمة في نظام الحكم والإدارة في إسرائيل من مكان معتبر أو مكانة راسخة أو كلمة مسموعة لمن يخرج عن هذه الملة.

سيقول البعض إن هذا النظام يحوي تعددية حزبية سياسية يعز نظيرها في أعتى الديمقراطيات..

هذا صحيح من حيث الشكل، غير أن التحليل الموضوعي المعمق يصل بنا إلى أنهم جميعاً يتشاكسون ويتخاصمون ويتجادلون ويتدافعون داخل بيت واحد، تمثل ثوابته جدراناً سميكة لدولة عميقة، يتلاقون ويتوافقون ويتوقفون عندها. ومن يخرج عن هذه الثوابت ليس عليه إلا أن يغادر هذا البيت كلياً، أو أن يبقى داخله بلا فاعلية تذكر.

ونحسب أن من يأخذ بهذا الخيار الأخير يمارس دوراً ملموساً في تجميل صورة الدولة ونظامها. هذا ما حدث ويحدث مثلاً مع أعضاء الكنيست العرب والحزب الشيوعي، وكذا مع ما عرف قبل عقدين بالمؤرخين الجدد، أولئك الذين انتقلوا إلى الظل وما عدنا نسمع لهم حساً ولا ذكراً.

أغلب الظن أن نتانياهو ابن بار لهذا المشهد، يحمل لواءه ويعرف مستقره ومستودعه، وهو ينطلق في حركته السياسية، على الصعيدين الداخلي بعامة، والخارجي مع السياق الفلسطيني بالذات، بناءً على هذه المعرفة، وليس لأنه يخشى فقط، كما يشاع، من عاقبة المحاكمة والسجن.