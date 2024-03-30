الحياة ليست فيلماً سينمائياً!

إذا كان من حسنة تحسب لتلك الأعمال التلفزيونية التي تعرض في مواسم شهر رمضان والتي تترافق عادة مع الكثير من الاعتراضات والانتقادات الحادة وتبادل الاتهامات والدفاعات بين صناع العمل وأفراد المجتمع أو الصحفيين والنقاد، فإن تلك الحسنة هي إثارة ذلك الجدل أو النقاش، فالحياة العامة في مجتمعاتنا افتقدت لظاهرة النقاش والحوارات العامة، وإذا حدث وحصل أي نوع من النقاش فإنه غالباً ما يتركز على شؤون السياسة وكرة القدم والفن ووصفات الطعام!

نحن أمة تعيش في مجتمعات تفرز مشاكل معقدة بشكل دائم في علاقات أفرادها ببعضهم وبالآخر وبأوجه التغيير التي اجتاحت العالم، إضافة لتركة كبيرة من مشاكل حضارية عالقة منذ سنوات، ومع ذلك، فإننا بدل التصدي لمشاكلنا وأزماتنا الاجتماعية والسلوكية والثقافية، فإننا جميعاً كمجتمعات وكأفراد نقوم بترحيلها لليوم التالي على طريقة الشاعر امرئ القيس حين قال (اليوم خمر وغداً أمر)، وذلك عندما جاءه نبأ مقتل والده وهو غارق في ملذاته!

ترحيل المشاكل لليوم التالي، أو لما بعد، معناه الإقرار بالعجز عن الحل، ومعناه أننا لن نتصدى للمشكلة ولن نحلها، وأننا نراهن على الزمن دائماً، والحق أننا من أكثر الأمم التي تحتفظ بثقافة التعويل على الزمن (غداً تفرج/ الزمن كفيل بكل شيء/ تبات نار تصبح رماد/ غدا يوم آخر.. وهكذا، أما دورنا في التصدي والحل والمعالجة فآخر ما نفكر فيه، وهذا الأمر بدأ منذ قرون وليس وليد اليوم!).

ولأننا لا نتحاور بجدية وعلى قدر خطورة وأهمية القضايا التي تعترض حياتنا، نتيجة التغييرات التي تحدث ونتيجة تطور الحياة وظهور الاختراعات والاكتشافات والكثير من الفشل والتدهور في بنية التربية وأنظمة التعليم والتدريب والإعداد للأجيال الجديد، فإن صناع الدراما قد عثروا على ضالتهم وسط ذلك كله، فصاروا ينبشون في الماضي والحاضر وتفاصيل اليوم ويقومون بعرضها بمعالجات يبدو أنها لا ترضي الناس، لأنها تصطدم مع قناعاتهم وأفكارهم، من هنا نقول إن حالة النقاش والجدل في غاية الضرورة والأهمية لأنها تنفض هذا الجليد المتراكم وتدفع الناس للانغماس في شؤونهم بدل نفض أيديهم منها والفرجة عليها كأنها فيلم سهرة أمريكي وجد الفرجة فقط.