«أوبو» تطلق «رينو 11 F 5G» عالمياً

أعلنت ((أوبو))؛ العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، عن توفر هاتفها الذكي ((رينو11 F 5G)) عالمياً، والذي يتميز بتصميمه اللافت والنابض بالحياة وكاميرا ثلاثية فائقة الوضوح بدقة 64 ميغابكسل وشاشة أموليد بلا حواف تأتي بمعدل تحديث 120 هرتز، ليضمن مزيجاً رائعاً من الأناقة والتجارب الذكية.

وقال تشي زوو، رئيس ((أوبو)) لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: ((يرتقي الهاتف بتجربة استخدام الهواتف الذكية بفضل تصميمه المتطور وقدرات الكاميرا الاستثنائية، ويعكس بلا شك التزامنا في أوبو بالابتكار وتعزيز رضا المستخدمين)).

ويتميز الهاتف بهيكله النحيف الذي يأتي بسُمك 7.54 ملم فقط ووزن مريح للغاية يبلغ 177 جراماً، ليتيح للمستخدمين الاستمتاع بفترات طويلة من المراسلة واللعب والمشاهدة، وليسهل حمله في اليد والجيب أيضاً.

ويقدم الهاتف باللون الأزرق المحيطي تصميم الجسيمات المغناطيسية من أوبو، مع موجات متلألئة وطلاء يشبه الزجاج، ليبدو كأن المحيط يتلألأ باللون الأزرق السماوي والأبيض، فيما يتميز الهاتف باللون الأخضر النخيلي بطبقات من اللون الزمردي والأخضر العميق مع بريق خفيف، حيث تم تصنيع هذا اللون باستخدام تقنية ((أوبو جلو)) الحصرية، والتي تستخدم بلورات متلألئة صغيرة محفورة على مستوى مجهري لإضفاء لمسة ناعمة وسلسة.

وتعكس الكاميرا بتقنية Sunshine Ring الأنيقة الضوء بأسلوب لافت، فيما يضمن الهاتف مقاومة الرذاذ وفق معيار IP65، بما يعزز قدرته على تحمل هطول الأمطار بكل سهولة.

ويمكن استخدام الهاتف لسنوات، حيث تم اختبار جودته ومتانته لتحمل 100000 ضغطة على مفتاح مستوى الصوت، و200000 ضغطة على زر الطاقة، و20000 محاولة لتوصيل وإخراج وصلة الشحن USB-C، ما يضمن تجربة استثنائية تلبي تطلعات المستخدمين.

وعند تشغيل الهاتف تتألق شاشة الأموليد التي تأتي بحجم 6.7 بوصات بلا حواف وبمعدل تحديث 120 هرتز وتقنية العرض النابضة بالحياة، وتعمل حدود الشاشة فائقة النحافة والتي تأتي بمقاس 1.47 ملم على جانبي الشاشة على ضمان استخدام كافة مساحة الشاشة الكبيرة، حيث تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 93.4% لتجربة مشاهدة واستخدام لا مثيل لها.