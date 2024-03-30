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الصين تطلق أكبر شبكة «5G-A» تجارية في العالم

3/30/2024 7:17:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((تشاينا موبايل))، أكبر شركة اتصالات في الصين، عن الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس المتقدمة ((5G-A))، وكشفت عن قائمة أولية تضم 100 مدينة وضعت خططاً لتسويق هذه الشبكة المتطورة.

كما أعلنت الشركة، عن خطط لتوسيع شبكة ((5G-A)) إلى أكثر من 300 مدينة خلال عام 2024، بهدف إنشاء أكبر شبكة تجارية من هذا الجيل في العالم.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن تقنيات ((5G-A (5.5G))) تمثل مرحلة مهمة في التطور من ((5G)) إلى ((6G))، حيث تعد بزيادة سعة الشبكة بمقدار عشرة أضعاف، وتتميز بمزايا مثل السرعات الأعلى، والاتصال الأكبر، وزمن الوصول الأقل مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية.

كما تدمج شبكة ((5G-A)) التقنيات الحسية والذكاء الاصطناعي وشبكة متعددة الطبقات تمتد من الفضاء إلى الأرض، ومن المتوقع أن تعزز وتوسع بشكل كبير التطبيقات الحالية التي يستخدمها الأفراد والصناعات.

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