إيطاليا تسلّم تونس 6 جثث لمهاجرين

سلّمت السلطات الإيطالية، تونس، ست جثث لمهاجرين غرقى، من بين مواطنيها الذين توفوا في موجات الهجرة غير الشرعية، ودفنوا في إيطاليا منذ أشهر.

وكان الضحايا من بين نحو 60 مهاجراً على متن قارب انطلق من سواحل تونس ووصل بالفعل إلى السواحل الإيطالية. ولقي ستة حتفهم بسقوطهم في البحر على مقربة من سواحل مدينة تراباني.

وعارضت عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية في تونس دفن الجثث في إيطاليا، على الرغم من تلقي القضاء الإيطالي عينات من الحمض النووي من عائلات الضحايا بتونس، التي تؤكد هويتهم. وقالت الخارجية في تونس، إن عينات الحمض النووي وصلت إلى الشرطة العلمية والفنية بباليرمو بصفة متأخرة، لتزامنها مع فترة أعياد الميلاد.

وقال عماد بن سلطان، رئيس جمعية ((الأرض للجميع)) المدافعة عن حقوق المهاجرين وحرية التنقل، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): ((المسؤولية تلقى على السلطات القضائية في ايطاليا، لأنها أمرت بالدفن بحجة أن الجثث بصدد التعفن، ولم يعد ممكناً ابقاؤها في غرف الأموات بالمستشفى، بينما إجراءات التأكد عبر الحمض النووي جارية)).

وتابع بن سلطان: ((ناضلنا لخمسة أشهر مع العائلات عبر الضغط في تونس وإيطاليا من أجل إعادتهم (الجثث). شعارنا دائماً (الانسان ليس رقم 1).. وللأسف، العديد من الجثث لمهاجرين أصبحوا أرقاماً، وهذا غير مقبول أخلاقياً)).

وشحنت السلطات في إيطاليا جثتين الجمعة، فيما جرى شحن الأربعة الباقين أمس السبت، إلى مطار تونس قرطاج الدولي.

وفي 2023 انطلقت أعداد قياسية من المهاجرين عبر سواحل تونس بحثاً عن حياة أفضل في الضفة الأخرى لحوض البحر المتوسط.

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