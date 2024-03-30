طبيب أسنان يستعيض عن عيادته المدمرة بخيمة

صار طبيب الأسنان الفلسطيني نجدت صقر، يعالج مرضاه في خيمة بمخيم النصيرات وسط هدير الطائرات المسيّرة الإسرائيلية وأصوات إطلاق النار، مستخدماً ما تبقى من معدات عيادته التي دمرتها الحرب في وسط قطاع غزة.

يعلق الطبيب جميع شهاداته المهنية على الحائط لطمأنة مرضاه، ومعداته حديثة، وإن كانت موضوعة على لوح بلاستيكي على الرمال. يقول نجدت صقر (32 عاماً) إنه اضطر إلى التخلي عن مركزه الطبي في دوار النصيرات في وقت مبكر من الحرب بعد ((عدة استهدافات)) إسرائيلية ((أدت لأضرار جسيمة في عيادتي)).

ومع استمرار الحرب وانهيار النظام الصحي، عاد صقر لمحاولة مساعدة الأشخاص الذين يأتون إليه شاكين من آلام الأسنان. يضيف ((أغلب أطباء الأسنان سافروا، والآخرون عياداتهم تضررت، فخطرت لي فكرة (خيمة الأسنان)..

استصلحت كرسياً ونقلته بواسطة توك توك وأنشأت خيمة)). رغم القتال على مسافة غير بعيدة من عيادته البديلة في النصيرات، يحافظ صقر على برودة أعصابه، ويهدئ صبياً صغيراً يعالجه بينما يغطي هدير الطائرات المسيّرة على صوت حفارة الأسنان. يوضح الطبيب أن ((أكبر المعوقات التي تواجهني في الخيمة هي توفير الكهرباء والمياه ومواد الأسنان، فهي غير متوافرة للأسف)).

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