بغداد: المباحثات مع «التحالف الدولي» خلال أسبوعين

أعلنت السلطات العراقية، أمس، أن جولة المباحثات الرابعة مع التحالف الدولي ستعقد خلال أسبوعين، مجددة ((موقفها بعدم الحاجة لقوات دولية)).

ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) عن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن قيس المحمداوي، قوله في تصريح متلفز: إن ((الجولة الثالثة من المباحثات الأمنية مع التحالف الدولي انتهت))، مشيراً إلى أن ((الجولة الرابعة ستكون خلال الأسبوعين المقبلين)).

وأضاف: إن ((هناك 3 لجان أمنية تعمل منذ أسابيع لمصلحة العراق))، موضحاً أن ((هذه اللجان تعمل على تقييم ما تبقى من مخابئ داعش وبناء القدرات وتجهيز الأسلحة وتقييم وضع العمليات)).

وحول انسحاب قوات التحالف من العراق، أشار المحمداوي إلى أن ((رؤية الحكومة هي إعادة النظر بمهمة التحالف الدولي))، موضحاً بالقول: ((فنحن لسنا بحاجة إلى قوات دولية كبيرة)).

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قال إن ((قدرات قوات الأمن العراقية تنامت بصورة كبيرة تظهر في مستويات الاستقرار والأمن التي يشهدها العراق في الوقت الحالي)). ولفت إلى أن ((الوضع الأمني في العراق يؤكد أن بغداد حققت تقدماً في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بالبلاد))، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن بلاده، تتجه في الوقت الحالي، نحو إقامة علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد إنهاء مهامه.

وألمحت الوكالة إلى أن السوداني استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني توبياس ليندنر، في بغداد، وتناولا دور الاستثمارات الألمانية ومشاركتها في مشروعات التنمية بالبلاد.

من جانبه، قال ليندنر: إن بلاده تؤيد مساعي الحكومة العراقية لإنهاء وجود التحالف الدولي واستعدادها لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع بغداد في المجالات الأمنية والعسكرية.

وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحاً بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف الدولي بالبلاد منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدراً لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.

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