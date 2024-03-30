9 آلاف مريض بحاجة إلى إجلاء عاجل من غزة لتلقي العلاج

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أمس، إن نحو 9 آلاف مريض في غزة يتعيّن إجلاؤهم على نحو عاجل لتلقي العلاج إذ لم يعد هناك في القطاع سوى 10 مستشفيات تعمل بالحد الأدنى.

قبل الحرب كانت غزة تعد 36 مستشفى، وفق المنظمة.

وشدد تيدروس على أن ((نحو 9 آلاف مريض يتعيّن إجلاؤهم على نحو عاجل إلى الخارج لخدمات صحية حيوية، خصوصاً علاج السرطان والجروح الناجمة عن القصف وغسيل الكلى وغيرها)).

ودمّر القصف بشكل جزئي البنية التحتية الصحية في القطاع. ومنذ أسابيع تدور معارك عنيفة، أحياناً في محيط أو داخل المستشفيات التي إضافة إلى ما تقّدمه من رعاية صحية تؤوي آلاف الأشخاص الذين فقدوا مساكنهم أو نزحوا هرباً من المعارك.

وأشار تيدروس إلى أنه إلى الآن ((تم نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر رفح، بينهم 2198 جريحاً و1215 مريضاً)). وأضاف ((لكن آخرين كثراً يتعيّن إجلاؤهم. نحضّ إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء، بغية تمكين المرضى الذين حالهم حرجة من تلقي العلاج. كل لحظة مهمة)).

قبل السابع من أكتوبر كان ما بين 50 ومئة مريض يُنقلون من غزة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. نصف هؤلاء كانوا يعالَجون من السرطان.

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