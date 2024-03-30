إصابة 3 من قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان وإسرائيل تنفي مسؤوليتها

أعلنت الأمم المتحدة أمس، إصابة ثلاثة من مراقبيها العسكريين ومترجم بانفجار بالقرب منهم خلال دورية على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان.

حيث يجري قصف متبادل بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر.

ويقوم جنود حفظ السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بدوريات على ما يسمى الخط الأزرق، وهي الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم ((اليونيفيل)) أندريا تيننتي إن ((ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجماً لبنانياً أصيبوا بجروح (أمس) أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق)). وأضاف ((تم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي))، مشيراً إلى أن ((اليونيفيل تحقق في أصل الانفجار)).

وشدد تيننتي على ((وجوب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة))، وحضّ ((جميع الأطراف على وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى بدون داعٍ)).

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل أنه ((تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة بموجب القانون الإنساني الدولي مسؤولية ضمان الحماية لغير المقاتلين، بما في ذلك قوات حفظ السلام والصحافيين والعاملين في المجال الطبي والمدنيين)).

ونفى الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على مركبة المراقبين الأممين في جنوب لبنان. وقال ((خلافاً للتقارير، لم يقصف جيش الدفاع الإسرائيلي مركبة تابعة لليونيفيل في منطقة رميش هذا الصباح)).

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن ((الطيران المسير الإسرائيلي أغار قرب بلدة رميش على آلية عسكرية)) تابعة للفريق الأممي. وقال مصدران أمنيان لوكالة رويترز إن غارة إسرائيلية أصابت سيارة المراقبين خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان.

إدانة لبنانية

وعبّر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق أمس، عن إدانته للحادث الخطير الذي استهدف اليونيفيل.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، استهداف دورية الـ((يونيفيل))، مؤكدة على ضرورة حماية وضمان سلامة وأمان موظفي الأمم المتحدة.

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