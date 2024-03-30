58 ضربة جماعية روسية على المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة مستشارين وسط الوضع العسكري الصعب الراهن في أوكرانيا في تصديها لهجمات روسيا المتلاحقة وضرباتها للمرافق العسكرية ومنشآت الطاقة، وآخرها توجيه 58 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية.

وشمل قرار زيلينسكي سيرغي شيفير مساعد زيلينسكي الذي شغل منصبه منذ 2019، وفقاً لمرسوم نشر أمس. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن متحدثاً صحافياً برر الإقالات بـ((اختيار أفضل الأفراد)) في المكتب الرئاسي.

واستبدل زيلينسكي عدداً من المسؤولين الكبار عدة مرات في الأشهر القليلة الأخيرة.

وحدثت ضجة في فبراير عندما تمت إقالة رئيس أركان القوات المسلحة فاليري زالوجني ليحل محله أوليكسندر سيرسكي.

وبعد ما يربو على سنتين من بدء الحرب، بات الوضع الآن في أوكرانيا على الجبهة صعباً للغاية، وفقاً لمسؤولين أوكران وغربيين.

وقال زيلينسكي إن بلاده ستواصل استهداف منشآت تكرير النفط الروسية على الرغم من استياء الولايات المتحدة من حملتها.

وكان زيلينسكي حذر من أن قوات كييف قد تضطر إلى التراجع ((خطوة بخطوة)) دون المزيد من المساعدات العسكرية من الحلفاء، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وكتب ديفيد إغناتيوس من صحيفة واشنطن بوست في عمود، نقلاً عن مقابلة مع زيلينسكي أجريت الخميس في كييف أن هجمات الطائرات المسيرة هي انتقام من ضربات الكرملين على شبكة الطاقة الأوكرانية وجزء من محاولة لإجبار موسكو على وقفها.

قصف روسي

أعلنت أوكرانيا أمس، أن قصفاً روسياً فجر أمس، أسفر عن مقتل شخصين في بلدة كراسنوغوريفكا (شرق) وحضّت المدنيين الذين ما زالوا يقطنون المنطقة على المغادرة.

وأعلنت الإدارة العسكرية في أوكرانيا، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية في منطقة بولتافا وسط البلاد بهجمات. وقال سلاح الجو الأوكراني إنه جرى اعتراض 9 من 12 مسيرة أطلقتها القوات الروسية. كما أطلقت القوات الروسية أربعة صواريخ طراز إس 300 وإس 400، وهذه الصواريخ مضادة للطائرات ولكن جرى استخدامها لضرب أهداف أرضية.

ضربة جماعية

في روسيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، شنّت 58 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية الداعمة له.

وجاء في بيان الوزارة: ((في الفترة من 23 إلى 30 مارس 2024، نفذت القوات الروسية ضربة ضخمة و57 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ (تسيركون) التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصواريخ (كينجال) .

وكذلك الطائرات من دون طيار، ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية الداعمة لها)). وأضاف البيان أنه نتيجة للضربات، تم تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومراكز صنع القرار

التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، وورش عمل لإنتاج القوارب المسيرة، والترسانات ومستودعات الوقود ومنشآت الطاقة، وكذلك المواقع المؤقتة لقوات العمليات الخاصة والمرتزقة الأجانب.

وأفادت الوزارة في بيانها: ((في غضون أسبوع، استسلم 18 جندياً أوكرانياً)).

وأضاف البيان: ((خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز (ستورم شادو) بريطانية الصنع، وثلاثة صواريخ (نبتون) مضادة للسفن، وأربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز(ADM-160 MALD) أمريكية الصنع، وصاروخي (إس-200) مضادة للطائرات تم تحويلها لضرب أهداف أرضية)).

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