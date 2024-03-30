اليماحي: الرياضيون يجنون فوائد صحية كثيرة في رمضان

عدّد ناصر محمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، الفوائد الصحية الكبيرة للصائمين طوال أيام شهر رمضان، وخص في هذا الجانب الرياضيين بمختلف أنشطتهم وألعابهم الرياضية.

موضحاً أن هناك فرقاً كبيراً واختلافاً بين من يمارس الرياضة في أيام رمضان وبين من لا يداوم على ممارستها.

وقال: ((نلاحظ خلال رمضان مجموعة من الناس تمارس رياضة المشي قبل أذان المغرب، وكذلك بعد أداء صلاة التراويح، حيث تنشط الدورات الرمضانية في هذا التوقيت، فهناك من يمارس هواية كرة القدم والكرة الطائرة أو حتى السلة وأيضاً نجد لعبة البادل تنس، والتي باتت تأخذ اهتماماً أكبر من الشباب)).

وتابع: ((في اعتقادي أن الصيام فترة جيدة للرياضيين، وذلك للحفاظ على صحة أجسامهم ورشاقتهم، ولابد من الالتزام بتناول الطعام وأكل كميات محدودة مع مراعاة تناول وجبة السحور.

وتجنب الأكل الدسم وشرب كمية من السوائل من ((ماء وعصائر)) لتعويض ساعات الصيام الطويلة، والتنوع في أنواع الأكل بتناول الألياف والخضراوات والفاكهة)). ونصح اليماحي، بضرورة ممارسة الرياضة بصورة شبه يومية والالتزام ببرنامج تدريبات سواء كان مع مدربين متخصصين أو على انفراد.

وتطرق رئيس مجلس إدارة الفجيرة، إلى أهمية نوعية الرياضة التي تمارس وتوقيتها، إذ إنّ هناك من يمارس الرياضة قبل فترة الأذان، وهو في حالة صيام، ففي هذه الحالة يجب ممارسة رياضة خفيفة كرياضة المشي، ولكن إذا كانت هناك رياضة تتطلب مجهوداً بدنياً أكبر فمن الواجب أن ترجئ إلى ما بعد الإفطار.

وقال اليماحي: ((منذ سنوات أحرص على برنامج يومي لممارسة الرياضة مع تناول وجبة مفيدة ساعة الإفطار والبعد عن الدهون والسكريات، مشدداً على ضرورة تناول الفاكهة والخضراوات)).

ونوه إلى أنه دائماً ما يوجه نصائحه للاعبي الفجيرة بضرورة الاستفادة من أيام رمضان الروحانية، والمداومة على قراءة القرآن، وعمل برنامج يومي متنوع لكسر حاجز الروتين اليومي. وأكد اليماحي، أن زيادة الوزن في رمضان أو غيره من الشهور لها نواحٍ سلبية وتجلب أمراضاً مثل الضغط والسكري وارتفاع معدل الكولسترول، ومن الجيد الحفاظ على النظام الغذائي والحفاظ على جسم مثالي.