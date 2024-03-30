قياس معدّل سكر المرضي ضرورة في رمضان

أكد الدكتور إيهاب الخطيب، استشاري الغدد الصماء والسكري، أنه خلال شهر رمضان المبارك يتساءل الأشخاص المصابون بداء السكري عن كيفية الصيام بطريقة آمنة، خاصة أن الإصابة بمرض السكري تزيد من خطر حدوث انخفاض مستوى السكر في الدم، أو ارتفاع مستوى السكر في الدم، وتجلط الدم والجفاف، الأمر الذي يحتاج إلى إجراءات وقائية ومتابعة دقيقة من قبل المريض وذويه على اختلاف مستوياتهم.

وأشار الدكتور الخطيب، إلى أن أعراض هبوط السكر، أو انخفاض مستوى السكر في الدم، من شخص لآخر قد تتغير مع مرور الوقت، ويمكن أن تشمل هذه الأعراض واحدة أو أكثر من الأعراض التالية التعرق، والرجفة، والخفقان، والغثيان، القلق، والتنميل، والتعب، والصداع، والدوار، وصعوبة التركيز، وصعوبة الكلام.

وفقدان الوعي، فيما تختلف أعراض ارتفاع مستوى السكر في الدم، أو ارتفاع السكر، من شخص لآخر وقد تتغير مع مرور الوقت، ويمكن أن تشمل هذه الأعراض واحدة أو أكثر من الأعراض التالية، الجفاف في الفم، والعطش الشديد، والتبول المتكرر، والضعف، والتنفس الثمل، وآلام المعدة، الغثيان والقيء، والتنفس العميق والسريع.

ونوه الدكتور الخطيب، بأنه إذا كان الصوم للمرة الأولى بعد تشخيص السكري أو إذا كان الشخص معرضاً لخطر انخفاض مستوى السكر في الدم.

فمن الجيد مراقبة مستوى السكر في الدم بشكل متقارب خلال الأسبوع الأول صباحاً، وفي وسط النهار، قبل الإفطار، بعد ساعتين من الإفطار، قبل السحور أو عند الشعور بالتعب، وإذا كان الشخص معتاداً على الصيام وهو مصاب بالسكري، فيمكنه فحص مستوى السكر في الدم 3 مرات في اليوم في منتصف النهار، قبل الإفطار، قبل السحور أو عند الشعور بالتعب.

وأفاد الدكتور الخطيب، بأنه يمكن ممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان، على أن تكون التمارين الخفيفة إلى المتوسطة بعد الإفطار.

ولفت الدكتور الخطيب، إلى أنه من أهم الإرشادات التوعوية للصيام لمرضى السكري، تأخير السحور قدر الإمكان لتوفير الطاقة لساعات الصيام الطويلة، وتناول إفطار صحي متوازن خلال رمضان.

والتقليل من تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر أو الدهون والتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف، وشرب الكثير من الماء بين الفطور والسحور، وتجنب تناول المشروبات ذات السكر العالي، مثل الصودا أو عصائر صناعية، حيث إنها تسبب التجفاف بدلاً من الترطيب.