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خاتم الأسد النحاسي دلالة القوة والقيادة

3/30/2024 7:17:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثارت بعض القطع الأثرية المكتشفة في موقع آثار جميرا، الأسئلة حول ماهيتها واستخداماتها، وبالتالي النظريات الممكن طرحها حول تكوينها وجذورها.

فكان لنا أن نستعرض هذه القطعة المختارة من المتحف، وهو خاتم تم تصنيفه بعد العثور عليه في الموقع، في خانة الحلي والجواهر، وهو على شكل أسد مصنوع من النحاس، وأما السؤال الذي يراود زوار المتحف، فهو: ماذا يعني خاتم الأسد؟ وماذا يعني لصاحبه؟.

يرمز الأسد في كل العصور إلى القوة والقيادة، بوصفه أشجع الحيوانات على الإطلاق، وترميزه هنا وارتداؤه يُشعر المرتدي بالنجاح والثقة بالنفس.

فكان أغلب من يرتديه الشخصيات القيادية في تاريخ الشرق والغرب، فنرى الأسد برأسه رمزاً مصوراً في رايات الحرب، أو منحوتاً على مقاعد الملوك وتيجانهم، كما يرتديه عامة الناس تفاؤلاً بحمل صفات الأسد من الكرم والشجاعة والسلطة والحماية.

وأما هذا الخاتم النحاسي فغالباً يكون هذا الحجم والشكل للرجال لا للنساء، كما أن مادة النحاس متينة للغاية، ومهما تم استخدام النحاس طويلاً، فإنه يصمد بشكل جيد، ولعل الأوائل كانوا يرتدونه لوفرته.

كما أنه كخام يعمل على تنشيط الدماغ، ويزيد من المناعة والطاقة، ويحسن الدورة الدموية وتوصيل الأكسجين. وتعتبر هذه الامتيازات للنحاس معروفة لدى الشعوب القديمة، وبالتالي في أغلب حفريات العالم نجد الحلي من النحاس في مقدمة المعثورات.

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