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أجواء رمضانية مميزة في «يمعتنا بين الغاف»

3/30/2024 7:17:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجواء رمضانية مميزة في مهرجان ((يمعتنا بين الغاف))، الذي تنظمه فرجان دبي بالتعاون مع بلدية دبي بحديقة مشرف الوطنية.

حيث ترسخ الوعي بالقيم والتعاليم الإسلامية السمحة، وتعزز الترابط المجتمعي والهوية الوطنية، وتحيي الموروث الشعبي.

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