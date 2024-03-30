أجواء رمضانية مميزة في «يمعتنا بين الغاف»

أجواء رمضانية مميزة في «يمعتنا بين الغاف»
التاريخ
3/30/2024 7:17:27 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أجواء رمضانية مميزة في مهرجان ((يمعتنا بين الغاف))، الذي تنظمه فرجان دبي بالتعاون مع بلدية دبي بحديقة مشرف الوطنية.
حيث ترسخ الوعي بالقيم والتعاليم الإسلامية السمحة، وتعزز الترابط المجتمعي والهوية الوطنية، وتحيي الموروث الشعبي.
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