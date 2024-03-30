أبوظبي تستشرف المستقبل عبر الريادة البيئية

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف.

كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تتطلب القيادة نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، التحول بعيداً عن الاستراتيجيات التقليدية والخطط الصارمة، ووضع تصورات لما سيبدو عليه المستقبل.

ولذلك تضع إمارة أبوظبي الأسس المتينة كمدينة تستشرف المستقبل وتحظى ببيئة صحية وحيوية للأجيال القادمة، حيث تقود أبوظبي العمل البيئي نحو الريادة والتميز من خلال صناعة المستقبل، وإحداث التغيير وربط الأفكار والأشخاص والأنشطة والشركاء كقاعدة للقيادة.

ومن خلال هذه النظرة الاستباقية، أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، أنه وفي إطار المساعي التي تتبناها لتوفير قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي، تعتزم الهيئة ضمن مساعيها لتكون أبوظبي العاصمة الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة بحلول المئوية البيئية 2071.

وضمن محور القيادة والريادة البيئية في خطتها المئوية البيئية، تسعى الهيئة وبالتعاون مع شركائها إلى خلق نظام إيكولوجي افتراضـي لتاريخ بيئة أبوظبي.

بما يتضمن دمجاً للعلوم الطبيعية كعلوم النبات والمناخ والهيدرولوجيا والبيولوجيا وعلم الأحياء وعلم الحيوان، وربطها مع العلوم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والسياسية، وتقسيمها على مدى حقب تاريخية مدروسة، لتوفير تاريخ متكامل عن بيئة أبوظبي يعطي أفضل المعطيات لصنع القرار ودعم القيادة.

مختبر عالمي

وتسعى الرؤية البيئية المئوية للتبني الناجح والطموح للأطر العالمية البيئية والمناخية، وإبراز أبوظبي كمختبر عالمي تحت تلك الأطر، من خلال ابتكار وتجربة الممارسات، وتصدير المعرفة، وربط المبادرات على المستويات المحلية والإقليمية لتحسين الكفاءة والأداء والتبادل المعرفي، وتبني مشاريع الحفاظ على البيئة في الدول الأخرى.

تعليم بيئي

وفي إطار قيادة المستقبل بيئياً، أشار محور الريادة البيئية إلى السعي الدؤوب لصناعة نموذج تنظيمي وتشريعي للمساعدات البيئية، يشمل العمل التطوعي البيئي، وتوفير الممارسات والسياسات والمشاركة العلمية والمعرفية مع المدن التي تفتقر لهذه النظم، والتعليم البيئي الخيري.

وذلك لترك إثر إيجابي عالمـي. ويستند محور القيادة والريادة البيئية في سياق متصل إلى استحداث الأنظمة والآليات والبرامج لقيادة التغيير المسـتمر، وتحقيـق المرونة فـي الأنظمة البيئية المتبعة، والتحديد الفـوري لأفضل المعايير والممارسات البيئية، ووضـع الإبداع فـي صميم العمـل لإحداث التغيير الإيجابي المبني علـى البحوث والمعرفة، واستكشاف الأفكار الجديدة.

تمكين

وأشارت الهيئة، إلى أن تمكين جميع العاملين والاستفادة من طموحاتهم وشغفهم وأفكارهم فـي العمل الحكومي البيئي، وإيجاد روح التعاون والفريق الواحد، يعتبر أحد أهم المحاور في العمل البيئي المستقبلي، فضلاً عن احتضان التنوع، وتطوير قوى عاملة تتحلى بأعلى درجات الالتزام والمرونة والحماس والتفاؤل والذكاء التكنولوجي واستشراف المستقبل، والاستثمار الذكي في المواهـب.