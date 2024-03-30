«نعمة» تنفذ برنامج «إنقاذ الغذاء» للحد من هدر الطعام خلال رمضان

نفذت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء ((نِعمة))، برنامج ((إنقاذ الغذاء)) كجزء من حملة ((صون النعمة فهي دائمة لمن يحفظها))، والتي تم إطلاقها في مطلع شهر رمضان المبارك، لرفع مستوى الوعي وتشجيع الخطوات العملية والإيجابية للحد من فقد وهدر الغذاء وإعادة توزيعه وتقليل هدر المنتجات المحلية.

وبفضل جهود العديد من المتطوعين وعلى رأسهم معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيسة لجنة المبادرة الوطنية ((نعمة))، حققت مبادرة ((نِعمة)) نجاحاً كبيراً، حيث تمكنت خلال شهر رمضان حتى الآن من إنقاذ وتوزيع 156.227 كيلوغراماً من المنتجات المحلية الطازجة الفائضة .

والتي استفادت منها أكثر من 5.000 أسرة في أبوظبي والعين والشارقة. واعتمد برنامج إنقاذ الغذاء على جهود 300 متطوع ساعدوا في تعبئة ((صندوق نعمة العائلي)) الذي يتم توزيعه على العائلات المستحقة منذ بداية شهر رمضان من خلال 4500 ساعة تطوع لدعم هذه المبادرة الرمضانية.

وشهدت مواقع التوزيع التي تديرها مبادرة ((نعمة))، مشاركة برامج تكاتف لتعبئة وتوزيع الآلاف من الصناديق التي تحتوي على المنتجات المحلية من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية الأساسية اللازمة وتوزيعها على الأسر المستحقة.

وقالت معالي مريم المهيري: ((تولي دولة الإمارات أهمية كبرى لقضية فقد وهدر الغذاء وتهدف المبادرة إلى تحقيق التزام الإمارات بالحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50 % بحلول العام 2030 استناداً إلى الهدف 3-12 من أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم حملة صون النعمة في تحفيز التفكير في هذه القضايا المرتبطة بالغذاء وإحياء العادات والتقاليد الحميدة، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي ننشدها والتي تساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام)).

وحول مشاركتها ضمن المتطوعين، قالت معالي مريم المهيري: ((أنا فخورة بتواجدي اليوم مع المتطوعين من برنامج تكاتف الذين استلهموا العطاء من روح الشهر المبارك وساعدوا في إنقاذ الغذاء، وأشكر جميع الشركاء المشاركين من القطاع الخاص.

وشركة سلال لمساهمتها في توفير المنتجات الطازجة ضمن حملة ((صون النِعمة، فهي دائمة لمن يحفظها))، والتي أطلقتها المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء ((نِعمة))، وأتمنى المزيد من النجاح لجهودهم من أجل إنقاذ الغذاء)).

من جهتها، قالت خلود النويس، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في مؤسسة الإمارات، والأمينة العامة للجنة مبادرة ((نعمة)): ((يعد برنامجنا لإنقاذ الغذاء عنصراً أساسياً في حملة ((صون النعمة فهي دائمة لمن يحفظها)) خلال الشهر المبارك والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء المحليين من القطاع الخاص ابتداءً من المزارع إلى شركات التوزيع والتغليف والنقل والشركات الناشئة)).

وأشارت إلى أهمية تضافر كافة الجهود من الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص عبر سلسلة الإمداد الغذائي لتحقيق هدف الدولة المتمثل في خفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 50 % بحلول العام 2030.

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