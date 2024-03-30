مجالس «الداخلية» تناقش المحتوى الرقمي والمسؤولية المجتمعية

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عُقدت الحلقة الثالثة والأخيرة من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، في دورتها الثالثة عشرة، التي تأتي بشعار ((المجتمع الإماراتي.. جذور أصيلة وآفاق عالمية)).

وتناولت الحلقة التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، موضوع ((المجتمعات الرقمية.. المحتوى والتفاعل))، في ثلاثة محاور؛ هي: ((ثقافة التعامل مع المحتوى التفاعلي))، و((المحتوى المسؤول بين الحرية والحدود))، و((التفاعل الرقمي الإيجابي.. مسؤولية مجتمعية ومؤسسية)).

وفي مجلس وزارة الداخلية، الذي استضافه مجلس البطين، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، تناول الحضور سبل تعزيز الدفاع عن مكتسبات وسمعة الدولة، وتوجيه الجهود نحو زيادة وعي المجتمع بمصادر المعلومات، وتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت عبر المبادرات والبرامج الهادفة المرتبطة بالموروث الإماراتي.

وفي المجلس، الذي استضافه الدكتور جمعة محمد الحوسني في أبوظبي، أكد المتحدثون ضرورة تعزيز حملات التوعية لمواجهة المخاطر الرقمية، والتأثير الإيجابي في تشكيل سلوك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين تجاربهم عبر الإنترنت.

وفي مجلس العامرة بمدينة العين، الذي استضافه المتعرض سيف بن ميا العفاري، أشار المتحدثون إلى ضرورة مواصلة المبادرات التثقيفية والحملات الهادفة حول موضوع الحياة الرقمية والمسؤولية المجتمعية، من أجل تعزيز الاستخدامات الصحيحة للفضاء الرقمي والاستفادة منه وتوظيفه.

وذكر اللواء متقاعد عبدالرحيم يوسف التميمي، عضو هيئة التدريس بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن التطورات الرقمية الحديثة تتطلّب منا تبني نهجاً شاملاً للتعامل معها بفاعلية، فيجب أن نكون مستعدين للتعلم المستمر ومواكبة التحديثات التكنولوجية. وأكدت المتحدثات في المجلس النسائي الذي استضافته مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية توجيه الشباب نحو السلوك الصحيح في الحياة الرقمية، والتركيز في الحملات التوعوية والتثقيفية للجهات المعنية على الوعي الرقمي .

وتحدثت منى خليفة أحمد حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول أهمية الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة الرقمية ((2021)) في الحفاظ على الأجيال القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف. وفي المجلس الذي انعقد في عجمان، واستضافه عمر أحمد بن عمير المهيري، أوضح المتحدثون أهمية تقييم والتأكد من محتوى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان موثوقية المحتوى وتأثيره الإيجابي ومطابقته للمعايير الأخلاقية والقانونية.

وأكد مروان المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات وضعت تشريعات مرنة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسمحت لمستخدميها بالتعبير عن آرائهم والمشاركة في النقاشات التي تدور فيها، وفي الوقت ذاته حرص المشرع الإماراتي على تحقيق الموازنة بين التشريعات والتطور الرقمي الهائل.

وأكد المجتمعون في المجلس الذي استضافه سليمان محمد الكيزي، في رأس الخيمة، أهمية تحليل المصادر والتحقق من موثوقيتها، لتجنب نشر المعلومات الخاطئة أو غير الموثوقة، كما أوضحوا بأن تحقيق الاستفادة من المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل، يتطلب البحث عن مصادر موثوقة ومحتوى موثوق به.

وأجمع المتحدثون في المجلس الذي استضافه سعيد سبيل كرم الظنحاني، في الفجيرة، أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء بما يحتويه العالم الرقمي من معرفة وتجارب مفيدة لهم ومخاطر تهددهم، وأوضحوا أن صناعة المحتوى هي صناعة مهمة ومتنامية في عالمنا الحالي، ولها تأثير كبير على الصعيد الاجتماعي.

وفي المجلس النسائي الذي استضافته ميثاء عبدالله سالم بن يوخة بأم القيوين، أكدت المتحدثات أهمية دور الأسرة في متابعة الأبناء أثناء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي، لحمايتهم من الأخطار التي قد تواجههم في العالم الرقمي، بما في ذلك التحرش والإيذاء وتعريضهم لمحتوى غير مناسب.

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