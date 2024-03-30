«الفجيرة للموارد الطبيعية» تنفذ مبادرات خيرية

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، حزمة من المبادرات، تزامناً مع يوم زايد للعمل الانساني، وتكريماً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وجهوده المتأصلة في العطاء والعمل الإنساني، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيتها في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخاً لثقافة العطاء والتآزر المجتمعي.

وجبات إفطار

ولفت المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إلى أن مبادرات المؤسسة تمثلت في قيام فريق التطوع المؤسسي بتوزيع أكثر من 300 وجبة ((كسر الصيام)) على السائقين في الشوارع والتقاطعات، كما قامت المؤسسة بتنظيم موائد إفطار جماعي للعمال في مراكز خدماتها، مستهدفة أكثر من 1000 فرد.

بالإضافة إلى توزيع 2592 وجبة إفطار يومياً منذ بدء الشهر الفضيل على سائقي الشاحنات المارة عبر مراكزها، كما شارك فريق التطوع في تجهيز وتعبئة أكثر من 600 وجبة ضمن حملة ((رمضان أمان))، واستكملت المؤسسة فعالياتها بطرح مسابقة رمضانية عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

احتفاء

وأكد المهندس علي قاسم، أن احتفاء المؤسسة بهذه المناسبة يعكس تلاحم المجتمع الإماراتي حول القيادة الرشيدة لإحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما يمثل تعبيراً عن مشاعر الوفاء لمسيرته الاستثنائية في العطاء، مشيراً إلى أن المؤسسة تضع المسؤولية المجتمعية ضمن أولوياتها.

وتأتي مبادراتها خلال شهر رمضان في إطار الجهود الخيرية التي تعزز وترسخ قيم مجتمعنا الموروثة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأضاف أن تعاون المؤسسات الحكومية مع المؤسسات الخيرية يعكس مدى تمسك المجتمع بهذه القيم الانسانية التي تسهم في بناء جيل يؤمن بمبادئ العطاء.

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