برعاية سيف بن زايد.. «ساعد» تحتفي بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الرئيس الفخري لجمعية ((ساعد)) للحد من الحوادث المرورية، نظمت الجمعية الملتقى الرمضاني السنوي بمناسبة ((يوم زايد للعمل الإنساني))، الذي خصصته للاحتفاء بأصحاب الهمم والأيتام، وذلك في حفل إفطار خيري في أبوظبي.

حضر الحفل العميد المهندس حسين الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور جمال العامري، المدير التنفيذي للجمعية، وسالم سلطان السويدي، مدير مركز أبوظبي بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومسؤولو ومديرو شركاء الجمعية من المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص.

وتضمن حفل الإفطار الجماعي، تكريم الشركاء والداعمين، وعدد من المؤسسات التي تُعنى بشؤون أصحاب الهمم والأيتام، إلى جانب عرض مرئي يظهر جانباً من مآثر ومناقب القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كما تضمن الحفل الخيري، مسابقات ثقافية للأطفال من الحضور، وتوزيع هدايا وسحوبات رمضانية وفقرات شعرية وتثقيفية.

وأكد الدكتور جمال العامري في كلمة له بالحفل، الحرص على إقامة الحفل السنوي بصورة خيرية، وفي يوم ((زايد للعمل الإنساني))، ليكون احتفالاً متجدداً بنهج القائد المؤسس، طيب الله ثراه، واستلهام ذكراه العطرة ومسيرته في العطاء والخير والإنسانية.

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