«كلنا الإمارات» تنظم ملتقى وطنياً بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني

نظمت جمعية ((كلنا الإمارات)) في قصر المويجعي بمدينة العين، بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ملتقى بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، تحدث خلاله عدد من أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشخصيات الوطنية والشعراء.

حضر الملتقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية ((كلنا الإمارات))، وعدد من المسؤولين والوجهاء وجمهور غفير وحشد من وسائل الإعلام.

وبدأ الملتقى بالنشيد الوطني وآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك رحب الشيخ مسلم سالم محمد بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات بالحضور.

وأكد أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية نستذكر فيها المآثر والإرث الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعماله الخيرية والإنسانية وأياديه البيضاء التي امتدت بالخير والعطاء لكافة شعوب العالم، كما أكد أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة لتجديد عهد الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة.

شارك في الجلسة الأولى للملتقى، فضيلة الشيخ أيمن محمد عبدالغني خيرالدين، وفضيلة الدكتور نوح سوادوغو من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، والدكتور عمار إبراهيم، الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكد المشاركون في الجلسة، أن الكم الكبير من الخير الذي عم دولة الإمارات وفاض إلى كافة شعوب العالم، هو في ميزان حسنات الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن من أهم الركائز التي أسس لها الوالد المؤسس، عمل الخير الذي يمتد في كل ربوع الأرض، حتى لا تكاد تدخل بلداً إلا وأعمال الخير ماثلة للعيان ومخلّدة لاسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأبان المشاركون، أن المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كانت له بصمة إيجابية في التعامل الإنساني مع المخلوقات كلها ولم تكن هذه البصمة تميز بين إنسان وآخر، مشيرين إلى المشاريع الضخمة التي وجه زايد الخير بإنشائها من مدارس ومستشفيات ومكتبات ومراكز البحث العلمي في العديد من الدول العربية ودول العالم.

وأكد المشاركون، أن العمل الإنساني، عند المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كان نهجاً وفكراً وممارسة، دون التمييز في الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، وكان يدعو، طيب الله ثراه، دائماً إلى نشر ثقافة التسامح والسلام والوسطية والاعتدال لينعم العالم بالأمن والاستقرار.

وشارك في الجلسة الثانية للملتقى، أحمد بن هويمل العامري، وحياب مطر بن حاذه الكتبي، من مرافقي المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حيث تحدثا عن مآثر المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ومواقفه الإنسانية وعطائه اللامحدود.. وأكدا أن الشيخ زايد كان أباً للجميع وقريباً من كل مواطن من مواطني الدولة، وكان حريصاً على تلمس حاجات جميع المواطنين.

وأشار المشاركون، إلى اهتمام المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، براحة وسعادة الإنسان ورفاهيته، وتحدثوا عن توجيه المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بإنشاء المؤسسات والمشاريع الخيرية التي عم خيرها أبناء الوطن وكافة شعوب العالم.

وفي الجلسة الثالثة ألقى الشاعر محمد بن حماد الكعبي، عدداً من القصائد التي تغنت بالوطن والقيادة وأشادت بالإرث الكبير للمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وبصماته الإيجابية في كافة الميادين، وإرثه الخالد والراسخ في نفوس أبناء الإمارات والعالم.

وفي ختام الملتقى تفضّل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بتكريم المشاركين في الملتقى، وتوجه الجميع بالابتهال والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتغمد فقيد الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء عن شعبه وأمته.

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