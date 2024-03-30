مسؤولون في العمل الخيري: مبادرة «إرث زايد» تجسّد البعد الإنساني للإمارات

أكد مسؤولون في العمل الخيري بالدولة أن مبادرة ((إرث زايد الإنساني)) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني تجسد حرص سموه على السير على خطى الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون والمساندة لكل من يحتاج لها دون منة أو انتظار لرد الجميل، وأن إطلاق المبادرة بقيمة 20 مليار درهم يعكس البعد الإنساني للدولة، وحنكة القيادة الرشيدة وحبها لعمل الخير والعطاء ومد يد العون والإغاثة لكل ملهوف.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن إعلان هذه المبادرة في يوم زايد للعمل الإنساني والذكرى العشرين لرحيل الوالد المؤسس هو خير احتفاء بسيرة زايد الخير، وخير استلهام لتجربته الرائدة في مجال العطاء والتسامح والعمل الإنساني والاجتماعي.

وأضاف: ((يأتي إطلاق هذه المبادرة الكريمة في هذه الذكرى العطرة تعزيزاً للقيم الإنسانية التي جسدها المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وامتداداً لإرثه الإنساني الذي كرس العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم.

فالمغفور له لم يترك مجالاً للعطاء وخدمة الإنسانية والفئات الضعيفة والمحتاجة إلا وكانت له فيه بصمات بارزة، وهو ما جعل اسم (زايد) محفوراً في ذاكرة وعقول الشعوب والبسطاء من الناس، كما حملت اسمه العديد من المدن العمرانية والمشروعات الخدمية كالمدارس والمستشفيات في مختلف دول العالم، لتقف شاهدة على أياديه البيضاء التي لم تفرق في العطاء والمحبة بين الناس، وامتدت لتغيث الملهوف، وتساند المحتاج، وتدعم الضعيف في كل مكان)).

كما قال السويدي: ((كما تؤكد مبادرة))إرث زايد الإنساني((أن العمل الإنساني والخيري في الإمارات هو عمل مؤسساتي ومستدام، على النهج نفسه الذي انتهجه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حياته، فقد أسس في مطلع السبعينيات صندوق أبوظبي للتنمية، ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء بالإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم.

كما أنشأ في مطلع التسعينيات مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، لتكون ذراعاً ممتدة في ساحات العطاء الإنساني في مجالاته جميعها داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف بقاع العالم، وغيرها من المشروعات التي تعود بالخير والنفع على الشعوب، مثل مشروعات الإسكان والتعمير واستصلاح الأراضي والمستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية والتعليمية.

عطاء

وقال سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، إن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة إنسانية مشرّفة في تاريخ الإمارات، نستذكر فيها أسمى معاني البذل والعطاء للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى بمبادئه السامية وقيمه النبيلة قواعد العمل الإنساني في بلدنا الحبيب.

وامتدت أياديه البيضاء بالخير لكل دول العالم، من دون نظر للون، أو دين، أو جنس، وسارت على خطاه قيادتنا الحكيمة التي حملت من بعده راية العمل الإنساني محلياً ودولياً، فباتت الإمارات رمزاً للخير والتسامح ومثالاً يحتذى في العمل الإنساني على مستوى العالم.

وأضاف: ((في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، نعيش مع مآثر وإنجازات رائد العمل الإنساني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد حباه الله تعالى حب الخير.

فوهب حياته للأعمال الإنسانية الجليلة التي نشرت السعادة في قلوب الملايين داخل الدولة وخارجها، فلا يُذكر عمل إنساني خالص لوجه الله وللإنسان إلا وتصدرت صورة زايد وبشاشته وإطلالته المفعمة بالأمل هذا المشهد، ونؤكد التزامنا بالسير على هذا النهج ومواصلة ترسيخ قيم الخير والعطاء من خلال تنفيذ المبادرات التي تعزز من مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى في مجال العمل الإنساني تحت ظل قيادتنا الرشيدة)).

عطاء مستمر

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير: ((يملؤنا الفخر كمواطنين أولاً وكعاملين في القطاع الخيري ثانياً بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبادرة إرث زايد الإنساني، تخليداً لإرث رمز الإمارات، ومؤسس الاتحاد، ورائد العطاء في إمارات الخير، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد الاستثنائي الذي لم يتوانَ يوماً عن مد يد العون ونصرة المحتاجين والضعفاء دون تمييز، وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنمائية في ربوع العالم، حتى أضحت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً للعطاء)).

وأضاف: ((تسعى دولة الإمارات إلى إحياء يوم زايد للعمل الإنساني لاستذكار قيم العطاء التي غرسها الوالد المؤسس، والتي ستظل مستمرة في الإمارات بفضل قادتها الذين يلهمون شعبهم والعالم أساليب مبتكرة في العطاء الإنساني.

وفي الذكرى الـ20 لرحيله، رحمه الله، أطلق صاحب السمو رئيس الدولة هذه المبادرة الطيبة، التي تعبر خير تعبير عن نهج زايد الخير في العطاء الإنساني، حتى أضحى يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة تفتح آفاقاً واسعة للمبادرات الإنسانية التي تعزز مكانة الإمارات على خريطة العمل الإنساني، رحمه الله رحمة واسعة، وحفظ قادتنا.. خير خلف لخير سلف)).

رؤية ثاقبة

وأكد راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، أن دولة الإمارات، عندما تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني، فإنها تحتفي بقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي القيم نفسها التي تحملها كل مؤسساتها وتعمل على تعزيزها وترسيخها في المجتمع.

وأضاف: ((إن المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، امتلك رؤية ثاقبة ونهجاً فريداً في تأصيل العمل الإنساني والاهتمام بمضامينه والحث عليه، حتى ارتبط اسمه بالعمل الإنساني، وما ذُكر العمل الإنساني إلا كان مرادفاً لزايد الخير، كما أن دولة الإمارات تمضي قدماً في تعزيز رسالتها الإنسانية وريادتها لمجالات البذل والعطاء كافة، وتقف في طليعة القوى الخيّرة في العالم)).

وأشار المنصوري إلى أن الإمارات استلهمت من الوالد المؤسس العبر والدروس، واستصحبت خلال مسيرتها الإنسانية الإرث الغني من المبادرات التي وضعت الإمارات في مقدمة الدول المحبة للسلام والوئام.

تقدير

وقال عارف الخضر، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين، إن كل العالم من حولنا ينظر بتقدير وامتنان إلى المبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة للدولة، مؤكداً أن تلك المبادرة ليست بغريبة على سموه، لأنه دائماً ما عودنا على إطلاق المبادرات الإنسانية العالمية، التي تعود بالنفع على كل شرائح المجتمع، خصوصاً في الدول الفقيرة.

مبيناً أن الخير محفور في قلوب الإماراتيين، وأن الرغبة الذاتية ستدفعهم للعمل من دون كلل أو ملل لإكرام الإنسان وتقديره والوقوف بجانبه، كما أنه لا بد لكل فرد منا أن يبدأ بنفسه ويعطي مهما كانت قيمة بذله، ويفكر كيف يساعد الموجودين في محيطه، ثم يحلق ليفكر بمساعدة غيره في أقطاب العالم كافة.

صورة مشرقة

وأكد راشد الحمر، مدير مؤسسة الشيخ سعود للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المبادرة سوف تعطي للعالم صورة مشرقة لما تقدمه الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري، وأن ذلك ليس مستغرباً من سموه، لما يتمتع به من ثقافة إنسانية نابعة من أصول الإسلام السمحة ومن ثقافتنا العربية.

كما أنه بفضل تلك الجهود الخيرة والمبادرات الإنسانية حصلت الإمارات على المراكز الأولى عالمياً في قيمة المساعدات العالمية، التي لم تأتِ من فراغ، بل بجهود قيمة وجبارة وعطاء دون منة لكل المحتاجين على مستوى العالم.

تخفيف

وقال علي العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة بجمعية دار البر التابعة لدبي، إن ((إرث زايد)) تجسد حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على السير على خطى الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في البذل والعطاء، لافتاً إلى أن تلك المبادرة ستسهم في تحسين حياة الملايين من البشر ممن هم في أمس الحاجة للدعم والمساعدة، وتؤكد ريادة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية والعمل الخيري.

وأضاف أن المبادرة تعبر عن التزام الإمارات التاريخي بمساندة الشعوب المحتاجة، وتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناتها في كل الظروف، وهذا ليس بجديد على الدولة وقيادتها الرشيدة، حيث تحرص على المسارعة لتقديم كل أشكال الدعم الممكن في مجال الإغاثات العاجلة، لتضرب المثل الأعلى في بيان كيفية تقديم الدعم والمساعدة للمظلومين والمستضعفين والمنكوبين حول العالم.

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين: ((تنتشر شواهد عطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مختلف الدول، حيث لا تكاد تخلو بقعة من بقاع الدنيا إلا تحمل أثراً كريماً يمجد ذكراه العطرة، من مستشفيات ومساجد ومراكز خيرية وإنسانية وطبية وثقافية تحمل اسم زايد)).

مؤكداً أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد مسيرة عطاء الإمارات، ونهجها الإنساني الاستثنائي، الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جانبه قال محمد سيف الكندي، رئيس قسم التبرعات بمركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، إن الإمارات تحرص كل الحرص على إحياء يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وذلك تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد، الذي أسس مدرسة الخير والعطاء والبذل التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم، حاملة معها أسمى القيم التي تتمثل في الإنسانية، وهو ما جعل الإمارات باقتدار في صدارة دول العالم إسهاماً في مجالات العمل الإنساني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز