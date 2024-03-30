خالد بن محمد يشدد على أهمية مواصلة صقل مهارات المواهب والكفاءات المواطنة

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فريق مهارات الإمارات الفائز بـ 13 ميدالية في النسخة الثانية من مسابقة ((مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023)).

وهنأ سموّه، خلال حفل استقبال أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك))، فريق مهارات الإمارات، الذي حقق إنجازاً تاريخياً، من خلال التتويج بأكبر عدد من الميداليات بين جميع الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي، حيث حصل الفريق الإماراتي على 7 ميداليات ذهبية، وبرونزيتين، و4 ميداليات تميُّز.

إضافة إلى جائزة أبوظبي التي تمنح للمتسابق الحاصل على أعلى درجة بين جميع المتسابقين في جميع فئات المسابقة، حيث تمكن الفريق الإماراتي من تحقيق أداء متميز، أظهر فيه مواهب ومهارات استثنائية في العديد من المجالات، ومن أبرزها الروبوتات والهندسة والتمريض والإلكترونيات والتصميم الغرافيكي والرسم الميكانيكي.

نجاح وتميز

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بهذه النتائج والجهود التي تكللت بالنجاح والتميز، مؤكداً سموّه أهمية مواصلة صقل مهارات المواهب والكفاءات المواطنة، لتعزيز تنافسيتها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وشهدت النسخة الثانية من مسابقة ((مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023))، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك))، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023، منافسة قوية بين 151 طالباً، يمثلون 31 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة العالمية لمهارات آسيا، والدول المشاركة بصفتها ضيوفاً، والذين يتنافسون في 28 مسابقة للمهارات التقنية والمهنية.

يشار إلى أن ((منظمة مهارات آسيا العالمية))، هي منظمة دولية غير ربحية، أنشأها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بهدف تعزيز المهارات والكفاءة التقنية والمهنية في دول القارة الآسيوية.

وتهدف مسابقة ((مهارات آسيا العالمية أبوظبي))، إلى دعم وتعزيز دور التعليم والتدريب التقني والمهني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير قوى عاملة مؤهلة وقادرة على المشاركة بفاعلية في النمو الاقتصادي للدولة.

ويستضيف الحدث، الذي ينظم كل عامين، مسابقات في مجال تكنولوجيا التشييد والبناء، والفنون الإبداعية والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا التصنيع والهندسة، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والنقل والخدمات اللوجستية، ومهارات الناشئين.

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