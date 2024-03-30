Sunday, 31 March 2024 02:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن سعود والشيوخ يعزّون في وفاة خالد القاسمي

3/30/2024 7:17:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء إلى الشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، في وفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد القاسمي، وذلك بمجلس العزاء في منطقة الخران برأس الخيمة.

مواساة

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل التعازي من سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

وقدم واجب العزاء أيضاً معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ محمد بن صقر بن سلطان القاسمي والشيوخ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN30032024000110011019ID1108039806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث