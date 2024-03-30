محمد بن سعود والشيوخ يعزّون في وفاة خالد القاسمي

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء إلى الشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، في وفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد القاسمي، وذلك بمجلس العزاء في منطقة الخران برأس الخيمة.

مواساة

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل التعازي من سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

وقدم واجب العزاء أيضاً معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ محمد بن صقر بن سلطان القاسمي والشيوخ.

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