سلطان القاسمي يفتتح بحيرة الحفية في كلباء

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحيرة الحفية في مدينة كلباء، الواقعة على طريق الشارقة – كلباء بعد نفق الحيار.

وقام سموه فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية معلناً عن افتتاح البحيرة التي تهدف إلى أن تكون خزاناً استراتيجياً للمياه تخدم سكان المدينة، وتعزز التنوع البيئي في المنطقة، كما تعد بحيرة الحفية إحدى مشروعات تطوير البنية التحتية وتنمية التجمعات الحضرية في إمارة الشارقة.

جولة

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء بحيرة الحفية التي تقع على مساحة 132 ألف متر مربع، ترافقه القوارب الشراعية والتجديفية والدراجات المائية وذات المحركات التي تحتفي بافتتاح البحيرة، وتشريف صاحب السمو حاكم الشارقة، مطلعاً سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في بناء البحيرة من حيث المواد الإنشائية المتطورة والملائمة لبيئة المنطقة الجبلية، إضافة إلى الخطوط التي تربط الجبال بالبحيرة، وذلك لتخزين المياه الفائضة وتجميع مياه الأمطار والأودية.

واستمع سموه لشرح تفصيلي عن بحيرة الحفية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 155 مليون جالون ويصل عمقها إلى 4 أمتار، كما يحيط بالبحيرة طريق مزدوج بطول 3.17 كيلومترات يتيح للزوار المشي والتمتع بجماليات البحيرة، وتضم بحيرة الحفية قناة مائية بطول 3.2 كيلومترات تعمل على تغذية البحيرة من مياه الأودية والجبال المحيطة وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى إنشاء 3 مصدات ومنقيات للمساعدة في تقليل شدة دخول مياه الأودية للبحيرة وتنقيتها من الشوائب والطمي.

وتوقف صاحب السمو حاكم الشارقة عند مسارات حفية الجبلية، والتي تبلغ طولها 11.7 كيلومتراً وتضم عدة مسارات مختلفة المسافات ودرجات الصعوبة، وهي مسار بحيرة الحفية ومسار الجبل الشرقي ومسار جبل الفريش الجنوبي ومسار جبل الفريش الشمالي ومسار بحيرة الفريش.

والتقى سموه خلال جولته عدداً من الأطفال الذين قدموا فقرة استعراضية في منطقة الألعاب المظللة، والتي تقع على مساحة 620 متراً مربعاً، وتضم عدداً من الألعاب الترفيهية للأطفال زوار المنطقة والمغطاة بأرضية مطاطية ملونة، كما تابع سموه عدداً من عروض الرياضات والمنافسات البحرية بمختلف أنواعها، إضافة إلى القوارب البحرية المتوفرة للزوار من أجل التنزه بالبحيرة.

انتقل سموه بعدها إلى مسجد الحفية، الذي يتسع لـ 495 مصلياً، مزيحاً سموه الستار عن لوحته إيذاناً بالافتتاح الرسمي، ومؤدياً والحضور فيه فريضة المغرب، وقد تم بناء المسجد على مساحة 852 متراً مربعاً ويحمل الطراز المعماري الفاطمي، ومغطى بزخارف هندسية ونباتية ويضم مأذنة بارتفاع 36 متراً، بالإضافة إلى مصلى للنساء يتسع لـ 110 مصليات، وساحة خارجية تسع 2040 مصلياً ومكتبة إسلامية تحوي كتب التفسير والفقه والأحكام الشرعية، وعدداً من المواضئ ودورات المياه للرجال والنساء.

ويشتمل مشروع بحيرة الحفية على مبنى استراحة الحفية بمساحة 500 متر مربع، ويتميز بإطلالة مباشرة على البحيرة وجبال كلباء الشاهقة، وشلال الحدائق المعلقة من جهة، ويطل على منطقة الألعاب والمسطحات الخضراء التي تبلغ مساحتها 8500 متر مربع من الجهة الأخرى، ويتميز المبنى بتصميمه العصري وساحته الخارجية المغطاة، ويضم مطعماً ومقهى يقدم لزواره الوجبات من مختلف الأطباق العالمية.

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