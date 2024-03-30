«خليفة الإنسانية» تواصل عطاءها الإنساني للسنة الـ 18

بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تواصل المؤسسة عطاءها الإنساني التنموي للسنة الـ 18 على التوالي، إذ حققت نقلة نوعية في عملها الإنساني التنموي، من خلال مبادرات الصحة والتعليم على المستويين المحلي والخارجي، اللذين يمثلان محوراً أساسياً في الاستراتيجية العامة للمؤسسة، ما جعلها تحتل مكانة متميزة على خارطة العمل الإنساني العالمي.

الصحة

وانطلاقاً من رؤية مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في دعم البحث العلمي وتطويره، وبناء التعاون والشراكات مع أرقى المؤسسات العلمية في مجالات البحث العلمي، وقّعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع مستشفى مايو كلينك، تسهل بموجبها إيفاد الأطباء الإماراتيين لمواصلة الدراسة والتخصص في الطب بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعليه، سيتاح تدريب عدد 20 من الكوادر الإماراتية الطبية من طلبة كليات الطب في القيادة والرعاية الطبية خلال السنوات المختلفة، لمدة أسبوعين، بتكلفة إجمالية تبلغ مليونين و600 ألف درهم.

أوزبكستان

وفي أوزبكستان، قامت المؤسسة ببناء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في نكوص، بسعة 80 سريراً، والذي يتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2025. ويختص المستشفى في مجال النساء والولادة، ويشمل قسماً للطوارئ، و12 عيادة خارجية، وتبلغ تكلفته الإجمالية 99 مليون درهم.

التعليم المهني

تركزت أعمال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بمبادرة التعليم المهني، والتي تأتي انطلاقاً من تبنيها للتعليم المهني والتدريب الصناعي، كاستراتيجية أساسية في مبادراتها الإنسانية الخاصة في التعليم، وذلك تصدياً لمشكلة البطالة، واعتماد مناهج تعليمية مهنية مبتكرة، تمكن الطلبة من امتلاك القدرات والمهارات المطلوبة في مجالات علمية وعملية.

وفي هذا المجال، نفذت المؤسسة مشروع مركز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم والتكوين المهني بمدينة أمبور في السنغال، والمتوقع إنجازه في الربع الثاني من العام الحالي 2024، ليخدم 1000 طالب وطالبة في مجالات متنوعة، مثل الميكانيكا، وكهرباء السيارات، والمحاسبة، والتكييف والتبريد، وبتكلفة تبلغ 13 مليون درهم إماراتي.

كما نفذت المؤسسة في الهند مشروع صيانة وتحديث مركز التعليم المهني في منطقة ((تيرور))، ومنطقة ((إدافانا))، بالإضافة إلى تشييد مبنى للفصول الدراسية الداخلية في منطقة ((كاسركوت))، وإنشاء مختبر للحاسب الآلي في مركز التعليم المهني، في منطقتي ((ثريسور)) و((كابراسيري)).

وتستقطب مراكز التعليم المذكورة آلاف الطلبة سنوياً، في تخصصات هندسية مختلفة، من بينها الهندسة المدنية، والميكانيكية، والكهربائية، والإلكترونية، والسيارات، والكمبيوتر، وتبلغ مدة الدراسة فيها من سنة إلى 3 سنوات.

وتبلغ تكلفة المشروع في الهند 12 مليوناً و671 ألف درهم. كما تضمنت مشاريع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في مجال التعليم المهني، تشغيل وبناء فصول دراسية إضافية في مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الفنية في ممباسا بكينيا.

وكانت المؤسسة قد أنشأت المدرسة في عام 1982، وتشرف على إدارتها ومتابعة احتياجاتها، وذلك في إطار حرصها على توطيد العلاقة بين البلدين، ومساندة الجاليات الإسلامية في القارة الأفريقية بشكل عام.

وتضم المدرسة مبنى إدارياً ومكاتب المدرسين، وفصلاً للكمبيوتر مجهزاً بأجهزة الحاسوب والتجهيزات الأخرى اللازمة، ومسجداً يضم مصليين للرجال والنساء، ويتسع لنحو 1000 مصلٍ، بالإضافة إلى مبنى سكن الطالبات الذي يتسع لـ 200 طالبة، وسكن الطلاب ويتسع لـ 280 طالباً، وقاعة الاجتماعات العامة التي تتسع لنحو ألفي شخص، ومكتبة كبيرة بقسمين للبنين والبنات، مزودة بالكتب والمراجع للطلبة والمدرسين.

كما تضم المدرسة مختبرين للفيزياء والكيمياء، و4 ورش للقسم الفني، ومطبخاً وقاعتين للطعام، إحداهما للطلبة والأخرى الطالبات في القسم الداخلي.

وصنفت مدرسة الشيخ خليفة الثانوية ضمن المدارس الأهلية الخاصة في كينيا التي تطبق المنهج الكيني، كأفضل مدرسة بمحافظة الساحل، وإحدى أفضل 10 مدارس على مستوى كينيا.

وقد خرّجت منذ تأسيسها آلاف الطلاب والطالبات، مزودين بالمهارات الحياتية الضرورية لسوق العمل، ومكنتهم من ممارسة المهن في مجالات عدة، منها المحاسبة والبنوك والصناعة والطب والطيران والتكنولوجيا والقطاعات التجارية، وهناك عدد كبير من الخريجين العاملين في الجهات الحكومية المحلية، وآخرين يعملون في البعثات الدبلوماسية في الخارج.

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